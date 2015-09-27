دعوى طلاق لزوجة اشتكت من تعدى زوجها المتشدد عليها واتهامها بالكفر

أقامت "علياء.ف" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بــ"إمبابة"ضد زوجها "راشد.ك"، بعد خلافات زوجية استمرت خلال زواجهما الذى دام 3 سنوات، وتشدده واتهامها بالكفر بسبب الخروج عن طاعته لمناقشتها لأوامره، فيما حددت جلسة الخميس القادم لنظر أول جلسات الدعوى.

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بـ"إمبابة": ارتبطت بالإنسان المتدين ظنًا منى أنه سيسعدنى وأمضى حياتى، وأنا مع شخص يراعى الله فى تعامله معى ولكن ما حدث خلاف لكل ذلك، فزوجى يفهم الدين بصورة مقلوبة متشدد وعنيف، ويتهمنى إذا سألته حتى عن سبب ما يقوله بأننى أعصى الله ولا أطيعه.

وأضافت الزوجه فى دعواها بعد فشل زواجها وهروبها من العيش مع زوجها المتشدد: "قضيت 3 سنوات فى عذاب وبعد إنجابى طفلة أدركت أنها لو عاشت مع هذا الأب سوف تصاب بكلاكيع وعقد نفسية بسبب ضربه لى وإهانته المستمرة بلا سبب".

وتابعت: "أصبت بإصابات كثيرة بسببه وما زال جسدى الضعيف الذى هزل من كثرة المرار الذى رأيته معه يحمل علامات عنفه ضدى، وعندما أرجوه بالله أن يرحمنى يدعى أن الإسلام أباح له الضرب لتربيتى، ورغم مستواه الاجتماعى والتعليمى العالى إلا أنه جاهل وبعد خلافات شديدة قمت بالهرب أنا وابنتى للنجاة من العيشة معه ولجأت للمحكمة للطلاق بعد رفضه تركى بالمعروف.