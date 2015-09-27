حبس عامل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بأكتوبر

أمرت نيابة أول أكتوبر بحبس "عماد.ص" 35 سنة عامل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بأكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها.

البداية حينما وردت معلومات أكدتها تحريات الضباط بقيام أحد الأشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة فى أيام العيد، تحركت قوة أمنية من قسم الشيخ زايد، وتم القبض على المتهم "عماد.ص" 35 سنة عامل وعثر بحوزته على 3 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش المخدر وزنت نحو 350 جراما ومبلغ مالى 200 جنيه وهاتف محمول.