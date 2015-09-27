أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عامل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بأكتوبر

Google+ Print
حبس عامل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بأكتوبر حبس عامل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بأكتوبر
أمرت نيابة أول أكتوبر بحبس "عماد.ص" 35 سنة عامل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بأكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها.

البداية حينما وردت معلومات أكدتها تحريات الضباط بقيام أحد الأشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة فى أيام العيد، تحركت قوة أمنية من قسم الشيخ زايد، وتم القبض على المتهم "عماد.ص" 35 سنة عامل وعثر بحوزته على 3 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش المخدر وزنت نحو 350 جراما ومبلغ مالى 200 جنيه وهاتف محمول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365