ويل سميث أطفأ 693 شمعة مع زوجته وقال لها أنا أحبك 8285

بعد 18 عاماً من الزواج، يبدو أنهما من أوفر الأزواج حظاً في البقاء على علاقتهما وحبّهما من بين نجوم هوليوود.

فقد أثبت النجم "ويل سميث" وزوجته "جادا بينكت سميث" انهما لا يزالان قويان، كما تمنى "ويل" في رسالته لزوجته في ذكرى عيد ميلادها الـ44 التي نشرها عبر تويتر، رافقتها صوراً للحبيبين.

و أشار "سميث" في الرسالة، أنها المرة الـ 20 التي يشارك زوجته فيها عيد ميلادها، 19 مرة منها أحضر فيها هدايا لزوجته، إلا مرة واحدة فقط، وصف نفسه فيها بأنه "كان مجنونا" لأنه لم يفكر في شراء هدية وقتها.

احصائيات كثيرة نشرها "سميث" لأحلى لحظاته مع زوجته، من بينها أنهما أطفآ ما يعادل 693 شمعة معاً، وقال لها "أنا أحبك" حوالي 8285 مرة على الأقل، مؤكدا أن هذه الحسابات أعدها خصيصا لتوثيق أوقاتهما معا، بعد أن اكتشف مؤخرا أنهما على علاقة منذ 20 عاما. وأنهى سميث كلماته بتأكيد أنه من بين ما يقرب من 3.96 مليار من النساء على كوكب الأرض، لا توجد سوى امرأة واحدة فقط التي يريد أن يقضي بقية حياته معها، هي حبيبته "جادا".

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