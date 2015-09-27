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عملية جراحية للتركي بالي بيك تعطّل تصوير مسلسله الجديد

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عملية جراحية للتركي بالي بيك تعطّل تصوير مسلسله الجديد عملية جراحية للتركي بالي بيك تعطّل تصوير مسلسله الجديد

السبت 26-09-2015 18:30

عمان- سميرة حسنين

لم يهنىء الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك بالأيام الأولى من تصوير مسلسله الجديد "حب أعمى ، الذي انطلق يوم 13 سبتمبر، حيث كان يشعر بتوعّك تمكّن من تجاوزه لأيام، حتى فاجأته آلام حادة في ظهره، أدخلته مستشفى فلورانس نايتنجيل حيث أجرى عملية جراحية إضطرارية.
ولازمه زملاؤه في المسلسل طوال ليلة كاملة في المستشفى للإطمئنان على صحته، حيث استغرقت عمليته الجراحية ست ساعات كاملة لحساسيتها ودقتها.
وبقي بوراك تحت الملاحظة الطبية أربعة أيام كاملة، ثم خرج من المستشفى إلى منزل والدته للراحة على أن يأخذ إجازة صحية لا تقل عن أسبوع.
بوراك قطع إجازته يوم السبت الفائت لتصوير باقي مشاهد الحلقة التي تعطّل تصويرها، إلا إن شعوره بالإرهاق جعل شركة الإنتاج تمنح فريق العمل كله إجازة عشرة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أمل تحسن صحة بوراك أوزجيفيت بعد هذه الإجازة الطويلة.
يذكر أن المسلسل تشارك في بطولته الممثلة التركية الصاعدة بقوة نسليهان أتاغول التي حقق مسلسلها السابق "فاتح حربية" نسبة مشاهدة مرتفعة في تركيا لموسمين كاملين.

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