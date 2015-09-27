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صورة تعكس الشبه الكبير بين "بيونسيه" و" Blue Ivy"

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السبت 26-09-2015 13:53

هذه الصورة هي الدليل على أنها نسخة مصغّرة من أمها النجمة!
لا شك في أن ابنة بيونسيه " Blue Ivy" تبدو مزيجاً من كل من والديها الشهيرين "بيونسيه" و"جاي زي"، من دون التنكّر لكون الصغيرة، تميل ـ شكلاً ـ إلى والدتها أكثر من ميلها لوالدها؛ والدليل على ذلك هو هذه الصورة التي وضعناها، جنباً إلى جنب، وتظهر بيونسيه عندما كانت في سنّ ابنتها اليوم.
وبين الابتسامة والوقفة في الصورة، فإن من الأسلم أن نستشهد بالقول المأثور: "التفاحة لا تقع بعيداً عن الشجرة"، ليطابق هذا المعنى الشبه الكبير بين هاتين الرائعتين: الأم بيونسيه والابنة "Blue Ivy"، ولندع مجموعة هذه الصور تتكلم.

 

 

 

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