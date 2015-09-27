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بالصورة: ريم البارودي تعلن خطوبتها رسميا من احمد سعد

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بالصورة: ريم البارودي تعلن خطوبتها رسميا من احمد سعد بالصورة: ريم البارودي تعلن خطوبتها رسميا من احمد سعد

السبت 26-09-2015 14:45

احتفلت الممثلة ريم البارودي في أول أيام عيد الأضحى بخطوبتها إلى المطرب أحمد سعد، بعد قصة حب استمرت سنوات طويلة، تخللتها فترة انفصال بسيطة.

وبهذه الخطوبة، كشفت ريم عن مفاجأتها لجمهورها، إذ نشرت منذ أيام

صورة تجمع بينها وبين سعد، وعلقت عليها قائلة: "coming soon

  فأثارت ريم فضول جمهورها بهذه الصورة.

وكانت إحدى قريبات ريم قد نشرت صورة خطوبة ريم وأحمد، وهنأتهما، لتكشف بذلك عن مفاجأة ريم لجمهورها. 

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