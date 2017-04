"سيلين ديون" تغني لزوجها الذي يحتضر بطلب منه

بناء على طلب زوجها "رينيه أنجليل" Rene Angelil الذي يحتضر، عادت "سيلين ديون" إلى مكان إقامتها في لاس فيغاس، بعد غياب أكثر من عام.

لكن النجمة العالمية التي لا تبتعد عن زوجها المريض البالغ من العمر 74 عاماً، والذي يصارع مرض سرطان الحلق للمرة الثالثة، وقفت مجدداً كي تغني له فقط، ضمن سلسلة من الحفلات الموسيقية التي تقيمها في لاس فيغاس، التي هتفت باسمها، وقامت بالإعلان عن حفلاتها في كلّ مكان.

بعد صعود "سيلين" على المسرح، علا التصفيق، ووقف الجمهور لتحية هذه النجمة، التي تفقد زوجها، رويداً رويداً، بعد 20 عاماً من الزواج.

بدأت الفرقة الموسيقية بالعزف، وغنّت سيلين بقلب موجوع أغنية The First Time I saw your Face، وقدّمتها لزوجها، وكانت صوره تظهر خلف "سيلين" على الشاشة الكبيرة، مع عرض فيديوهات خاصة به.

وقبل أن تبدأ سيلين الغناء، توجّهت برسالة إلى جمهورها قائلة: "أتمنى أن تكونوا قد لاحظتم أن هذه الليلة خاصة جداً بالنسبة إليّ".

وتابعت: "لم أرغب في الحضور هنا الليلة. أرجوكم لا تفهموني على نحو خاطئ، فأنا أحبّ الغناء للجمهور، ولكن لديّ أولويات أهمّ. أنا هنا الليلة بطلب من رينيه".

الأسطورة سيلين ديون تبحث عن كتّاب لأغانيها الجديدة