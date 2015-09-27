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لهذه الاسباب حذفت شيرين عبد الوهاب صورتها الباكية

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لهذه الاسباب حذفت شيرين عبد الوهاب صورتها الباكية لهذه الاسباب حذفت شيرين عبد الوهاب صورتها الباكية

السبت 26-09-2015 16:03

في رد فعل غير متوقّع، رفض جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب طلب فنانتهم أن يساندوها عندما كانت تمر في أوقات عصيبة، وبدلاً من تقديم لها الدعم، تهكّم متابعو على صورة نشرتها على حسابها الخاص في موقع "انستغرام"، بدت فيها باكية.

 

وظهرت شيرين في الصورة جالسة على سريرها في المنزل، وتبكي بحرقة شديدة واللافت أن شيرين بدت بدون مكياج على وجهها، وأرفقت الصورة بتعليق: "محتجالكم أوى".

إلا أن شيرين تفاجئت من بعض جمهورها الذين لم يكترثوا لدموعها وأحزانها وسخروا من ملامحها، في موقف لم تتحمله شيرين، فبادرت إلى حذف الصورة، ونشرت مكانها صورة أخرى وعلقت عليها بالقول:"بحبكم".

 

أما البعض الآخر من جمهور شيرين، قدّروا موقفها وأصروا على دعمها، حيث تم إنشاء العديد من الهاشتاغات التى ترفض الموقف السيء التي تعرّضت له من بعض الأشخاص، وسألوا الله أن يخلص نجمتهم من أحزانها.

 

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