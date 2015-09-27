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طلاق كونكونا سين شارما ورانفير شورى

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الأحد 27-09-2015 01:22

بعد زواج دام خمس سنوات، قرر نجما بوليوود كونكونا سين شارما ورانفير شورى الانفصال، بسبب المتاعب الكبيرة والمشكلات الزوجية التي واجهتهما.

خبر الانفصال تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام رانفير بنشر تدوينة على حسابه الخاص في تويتر، جاء فيها: "لقد قررنا الانفصال سوياً، لكننا سنبقى صديقين للحفاظ على ما يربط بيننا وهو ابننا الوحيد".

وكانت أخبار الزوجين متداولة بشكل كبير في الوسط الفني في بوليوود وعبر وسائل الإعلام إلى أن أعلنا خبر طلاقهما.

يذكر أن النجمين شارما وشورى لديهما ابن عمره أربع سنوات، يدعى هارون كانا.

 

 

 

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