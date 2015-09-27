تدفق السائحين والمصريين على جنوب سيناء فى العيد.. ونسبة الإشغال 77%

تدفق الآلاف من مختلف محافظات مصر إلى شواطئ جنوب سيناء والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ فى عيد الأضحى المبارك، وأمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بفتحها أمام المواطنين بالمجان، مع ضرورة توفير وسائل مواصلات عامة، لسهولة الوصول إليها للاستمتاع بالمناظر الطبيعية بشرم الشيخ.

وبلغت نسبة الإشغالات السياحية بشرم الشيخ 77% يمثلون جنسيات الروس والإنجليز والإيطاليين، بالإضافة إلى العرب والمصريين.

وتدفق المصريون لزيارة مناطق الجذب السياحية بالمدينة ويشارك السياح الأجانب المصريين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، وحرصت أعداد أخرى من السائحين على مشاهدة عروض الدولفين والتماسيح التى شهدت إقبالاً كبيراً خلال أول أيام العيد وتسابقت الفنادق والقرى السياحية بمدن رأس سدر وشرم الشيخ على تقديم حفلات وبرامج ترفيهية لجذب السائحين.

ولفت اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أن المحافظة تشهد تدفقًا من السائحين من مختلف الدول العربية والأوروبية والمصريين لقضاء عيد الأضحى بمنتجعات جنوب سيناء.

ومن جانبه، أكد العميد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بالمحافظة، أن جنوب سيناء استقبلت يوم السبت 4775 سائحًا من مختلف الجنسيات عبر منفذ طابا.



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