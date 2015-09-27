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ننشر الاستعدادات الأمنية فى سوهاج لاستقبال العام الدراسى الجديد

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ننشر الاستعدادات الأمنية فى سوهاج لاستقبال العام الدراسى الجديد ننشر الاستعدادات الأمنية فى سوهاج لاستقبال العام الدراسى الجديد
أكد اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية وضعت خطة أمنية محكمة لتأمين كافة المراحل التعليمية على مستوى محافظة سوهاج، بداية من المرحلة الابتدائية بكافة شعبها نهاية بالمرحلة الثانوية بمراحلها المختلفة.

وتم تكليف نواب مدير أمن سوهاج بالقطاعات للإشراف على الخطة الأمنية وتنفيذها، وذكر مدير الأمن أن العام الدراسى المنصرم انتهى دون حدوث ما يعكر صفو الأمن العام، وأن الخطة الموضوعة كانت تؤكد على انصراف كافة التلاميذ والطلاب إلى منازلهم بسلام.

وعلى جانب آخر، أكد مدير أمن سوهاج، أن هناك دوريات سيارة بكل الشوارع التى بها تجمعات للمدارس، بالإضافة إلى تعيين خدمات أمنية بالقرب من أبواب وأسوار المدارس، وتم رفع أى سيارات متوقفة لفترة بجانب أسوار المدارس، كما تم منع وقوف الباعة الجائلين على الأبواب.

وأوضح مدير أمن سوهاج، أن أماكن تجمع المدارس والشوارع المحيطة بها جميعها مراقبة بواسطة كاميرات متصلة بغرفة عمليات مديرية الأمن، وذلك على مدار الساعة لمتابعة التجمعات والحالة الأمنية للطلاب من أجل الحفاظ على حياتهم، لأنهم هم شباب هذه الأمة وأملها القادم.

ومن جانبه أوضح العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، أنه تم عمل حصر بكل مقاهى الإنترنت على مستوى المحافظة، وتم إبلاغهم بضرورة عدم تواجد أى تلميذ بتلك المحلات حتى سن الثامنة عشر وأى تلميذ أو تلميذة سوف يشاهد داخل تلك المحلات أثناء أوقات الدراسة سوف يتم التحفظ عليه وتسليمه لأهله، وذلك من أجل الحفاظ عليه ومساعدته على التركيز فى العملية التعليمية وأى محل سوف يخالف تلك التعليمات سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وإغلاقه فورًا.

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مصر 365