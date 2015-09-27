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أكياس الدم أزمة تواجه مرضى إدفو وكوم أمبو وسط اختفاء حملات التبرع

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تجددت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة حصول أهالى مراكز شمال محافظة أسوان على أكياس الدم وسط فشل ذريع من صحة أسوان فى مواجهة هذه المشكلة، والعجز عن توفير مخزون إستراتيجى كاف لأكياس الدم للحالات المرضية الطارئة بمركزى إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، والتخفيف عن ذوى المرضى الذين يضطرون لترك مرضاهم بالمستشفيات يصارعون المرض ويسافرون لمدينة أسوان لجلب احتياجاتهم من بنك الدم الإقليمى وبرفقتهم متبرعين.

ويقول "محمد عبد الله" من أهالى إدفو لـ"اليوم السابع" أن أحد أقاربه تعرض لنوبة نزيف حاد من دوالى المرئ نتيجة التهاب كبدى وتم احتجازه بمستشفى إدفو العام بقسم الباطنة، وبعد ذلك طلب الطبيب المشرف على الحالة أكياس دم من بنك الدم بالمستشفى، لكن لم يجدوا أى أكياس دم من أى فصائل - على حد قوله - وتكبدوا معاناة السفر لأسوان وبرفقتهم المتبرعين من عائلته، حيث تبرعوا بنفس كمية الدم التى استلموها ودفعوا مبلغ 460 جنيها، وبعدما عادوا لمستشفى إدفو العام لم يجدوا خرطوم نقل الدم وبحثوا عنه فى الصيدليات الخارجية من أجل إنقاذ مريضهم دون جدوى، حتى قام طبيب بأحد المستشفيات بتوفيره لهم بشكل شخصى.

ويقول "أشرف طه" من المترددين على مستشفى إدفو العام لـ"اليوم لسابع" إن المستشفى يوفر دم للحالات الحرجة - على حد قوله - لكنه فى نفس الوقت يطالب بضرورة قيام صحة أسوان بعمل متابعة يومية على كافة المستشفيات الحكومية على مستوى محافظة أسوان من السباعية حتى أبو سمبل جنوبا ومراجعة الأرصدة وأن تقوم كل مستشفى بإرسال احتياجاتها، على أن يتم تزويدها بمخزون آمن من الدم فى نفس اليوم خاصة أن مستشفى إدفو العام يستقبل جرحى ومصابى الحوادث بالطرق الصحراوية مثل طريق إدفو ومرسى علم وطريق أسوان الصحراوى، فضلا عن الطرق الزراعية وحوادث المناجم والمحاجر.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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