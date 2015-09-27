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استمرار إلقاء القمامة بمواقع تحلية المياه بكفر الشيخ يهدد بكارثة بيئية

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شهد بحر تيرة بقرية كفر الشرقى التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ تراكم القمامة على جانبى البحر وبداخله، ما يؤدى لضرر بالبيئة فى ظل تقاعس المسئولين بالحامول وإهمال الأهالى.

أكد محمد جميل من أهالى قرية الكوم الشرقى إن بحر تيرة الذى تتراكم حوله القامة وتلقى بداخله دون اهتمام من المسئولين بمركز الحامول يهدد بكارثة كونه مصدرا أساسيا لمياه الشرب لقرى مركزى الحامول وبلطيم.

وأضاف أن الكارثة تتمثل فى أن القمامة تلقى وتحرق أمام شركات التحلية الثلاثة التى يشرب منها أهالى قرى المركزين والتى تبلغ بالعشرات.

وقال: "أحمل المسئولين إصابة الأهالى بالأمراض المتعددة وأطالب الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ سرعة اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المسئولين المقصرين وسرعة التدخل لنقل القمامة المتراكمة على جانبى البحر وبداخله ومنع حرق القمامة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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