بالصور.. عادل لبيب يشارك فى حفل زفاف ابنة اللواء يحيى اللقانى

احتفل اللواء يحيى اللقانى المدير التنفيذى لنادى حرس الحدود الرياضى بزفاف كريمته نهى على الدكتور محمد محسن عيد، وذلك بمقر هيلتون جرين بلازا بالإسكندرية، الذى استمر حتى صباح اليوم.

كان على رأس الحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق واللواء مدحت قريطم مدير الإدارة العامة للمرور السابق والكابتن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق حرس الحدود واللواء محمد مشهور المدير الإدارى للفريق، بالإضافة لأسرة العروسة المقدم شريف اللقانى بالرقابة الإدارية والمقدم كريم اللقانى بمصلحة الأمن العام والدكتور أحمد اللقانى الصيدلى بالسعودية وخال العروسة الأستاذ عادل أبو النصر الرئيس الشرفى لاتحاد تنس الطاولة، وكبار قيادات الداخلية.

وشارك فى الحفل عدد كبير من المستشارين رؤساء المحاكم والمحامين العموم وكبار الضباط بجهات سيادية.

كما شارك عدد كبير من ضباط الشرطة، بينهم المقدم محمد رشدى مدير شرطة المرافق بالبحيرة والمقدم حسن عيد بمرور البحيرة والزميل جمال أبو الفضل مدير مكتب جريدة اليوم السابع بالبحيرة.

وهنأ المدعوون العروسين وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معهما فى ظل أجواء من البهجة والسرور بمشاركة كبار الفنانين.



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