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جامعة القناة: الدراسة الاثنين فى جميع الكليات.. ولا نية للتأجيل

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جامعة القناة: الدراسة الاثنين فى جميع الكليات.. ولا نية للتأجيل جامعة القناة: الدراسة الاثنين فى جميع الكليات.. ولا نية للتأجيل
أعلن الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، أن الدراسة للعام الجامعى 2015 – 2016 ستبدأ غدًا الاثنين، وأن جميع كليات الجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب القدامى والجدد، وأنه لا توجد نية لتأجيل الدراسة، موضحًا أن الجامعة استعدت لاستقبال ما يزيد على 30 ألف طالب وطالبة، منهم 10 آلاف يدخلون الجامعة للمرة الأولى.

وقال الدكتور ممدوح غراب، أن هذا العام سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية، لأنها عنصر أساسى يساهم فى تكوين شخصية الطالب الجامعى، موضحًا أنه تقرر أن تتعطل الدراسة ساعتين أسبوعيًا كل أحد وثلاثاء من الواحدة وحتى الثالثة عصرًا لممارسة الأنشطة الطلابية.

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مصر 365