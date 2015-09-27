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تشييع جنازة أمين الشرطة ضحية حادث تصادم الفيوم بحضور مدير الأمن

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تشييع جنازة أمين الشرطة ضحية حادث تصادم الفيوم بحضور مدير الأمن تشييع جنازة أمين الشرطة ضحية حادث تصادم الفيوم بحضور مدير الأمن
شهد اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، تشييع جنازة أمين الشرطة محمود شعبان عبد الواحد، 36 سنة من قوة إدارة الحماية المدنية بالفيوم، والذى توفى أثناء تأدية عمله صباح السبت، إثر حادث تصادم.

وحضر مدير الأمن جنازة أمين الشرطة بقرية زاوية الكرادسة، وعقب تشييع الجنازة قام مدير الأمن بتقديم العزاء لأسرته.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا يفيد بأنه أثناء توجه سيارة رقم 4369 ف ب ا من إدارة الحماية المدنية قيادة مجند محمد أحمد مصطفى خليل وبرئاسة أمين شرطة محمود شعبان عبد الواحد من قوة الحماية المدنية، ومقيم بزاوية الكرادسة لتعقيم الفنادق السياحية على ساحل بحيرة قارون وقع حادث تصادم مع سيارة ميكروباص رقم 8325 ف ج د، فنتج عن الحادث وفاة المجند وأمين الشرطة وإصابة 6 آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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