نائبة محافظ البحيرة: انتهاء المرحلة الأولى لتطوير القرى الأكثر احتياجًا

أكدت المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة، أن معدلات تنفيذ أعمال تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة ضمن المشروع القومى برعاية رئيس الجمهورية تتم بصورة جيدة وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد.

وأضافت نائب المحافظ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الانتهاء خلال شهرين من المرحلة الأولى والتى بدأت منذ ستة أشهر لتنفيذ شبكات ومحطات رفع صرف صحى بقرى المشارقة بحوش عيسى وكوم جعيف بإيتاى البارود وكوم تروجى بأبو المطامير، بالإضافة لقيام المحافظة بتنمية وتطوير ثلاثة قرى أخرى مماثلة وهى الكوم الأحمر وكوم الوسط وكوم الغرف بالمحمودية وعزبة الصعايدة بكوم غطاس بأبو حمص وقومبانية أبو قير بكفر الدوار .

وأوضحت المهندسة نادية عبده نائب المحافظ، أنها فى هذا الإطار قامت والعميد أركان حرب محمود شاهين رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، الأسبوع قبل الماضى، بتفقد أعمال مشروع الصرف الصحى الجارى تنفيذه بقرية المشارقة بمركز حوش عيسى فى إطار المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، والذى تشرف عليه القوات المسلحة والمنفذ به أكثر من 80% من خطوط وشبكات الانحدار بطول 6 كم والانتهاء من 53% من 249 مطبقا و50% من محطة الرفع تمهيدًا لربطها بمحطة حوش عيسى.



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