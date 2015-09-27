أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن سوهاج لـ"اليوم السابع": لدينا خطة متكاملة لتأمين الانتخابات

Google+ Print
قال اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، لدينا خطة متكاملة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة لتأمين كل اللجان الانتخابية فى 584 مركزًا انتخابيًا على موزع على مستوى محافظة سوهاج، وأضاف مدير أمن سوهاج: لن نسمح بأى محاولة لإفشال أو تعطيل سير العملية الانتخابية وأننى أطمئن الجميع اختاروا مرشحيكم بكل حرية وشفافية ومسئوليتنا هو حمايتكم من لحظة خروجكم من المنازل وحتى العودة مرة أخرى موضحا أن دور الشرطة فى الانتخابات البرلمانية هو تأمين اللجان من الخارج ولا تدخل لأى فرد أو ضابط فى أعمال اللجان .

وكشف مدير أمن سوهاج، أنه تم الانتهاء جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة أسوار المدارس والمصالح الحكومية التى يوجد بها لجان انتخابية،وتم تكليف الوحدات المحلية، بإيجاد بدائل للكهرباء فى حالة الانقطاع، مع توفير الخدمات اللازمة للقضاء .

وأوضح، أنه تم التنبيه على رفع جميع الإشغالات، من أمام المدارس والمراكز الانتخابية، وتم تكليف وكيل وزارة الكهرباء بمراجعة المحولات ومصدر الكهرباء لتأمينها تأميناً كاملاً، كما تم تكليف قسم شرطة الكهرباء بمراجعة تلك الأعمال،وتكثيف الخدمات الشرطية، كما تم تجهيز وحدات للتدخل السريع قريبة من هذه اللجان.

وأكد اللواء أحمد أبوالفتوح، أن المديرية عقدت عدة لقاءات متتالية مع وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس جامعة سوهاج لمناقشة الخطة التأمينية لهما، وكان من أهم بنود الخطة تأمين خطوط سير الطلاب بالتعليم الجامعى وقبل الجامعى ووضع خدمات بأماكن تجمعات المدارس بالإضافة إلى تسير خدمات سيارة، وأضاف: أصدرت تعليمات مشددة بمتابعة محلات الأنترنت ومنع دخول أى طالب أقل من 18 عامًا أثناء فترة الدراسة وأى طالب يشاهد داخل تلك المحلات يتم التحفظ عليه وتسليمه لوالديه، وذلك حفاظًا على مستقبله ومن يخالف ذلك من أصحاب المحلات سيتم غلقه فورًا.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365