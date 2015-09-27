مدير أمن سوهاج لـ"اليوم السابع": لدينا خطة متكاملة لتأمين الانتخابات

قال اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، لدينا خطة متكاملة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة لتأمين كل اللجان الانتخابية فى 584 مركزًا انتخابيًا على موزع على مستوى محافظة سوهاج، وأضاف مدير أمن سوهاج: لن نسمح بأى محاولة لإفشال أو تعطيل سير العملية الانتخابية وأننى أطمئن الجميع اختاروا مرشحيكم بكل حرية وشفافية ومسئوليتنا هو حمايتكم من لحظة خروجكم من المنازل وحتى العودة مرة أخرى موضحا أن دور الشرطة فى الانتخابات البرلمانية هو تأمين اللجان من الخارج ولا تدخل لأى فرد أو ضابط فى أعمال اللجان .

وكشف مدير أمن سوهاج، أنه تم الانتهاء جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة أسوار المدارس والمصالح الحكومية التى يوجد بها لجان انتخابية،وتم تكليف الوحدات المحلية، بإيجاد بدائل للكهرباء فى حالة الانقطاع، مع توفير الخدمات اللازمة للقضاء .

وأوضح، أنه تم التنبيه على رفع جميع الإشغالات، من أمام المدارس والمراكز الانتخابية، وتم تكليف وكيل وزارة الكهرباء بمراجعة المحولات ومصدر الكهرباء لتأمينها تأميناً كاملاً، كما تم تكليف قسم شرطة الكهرباء بمراجعة تلك الأعمال،وتكثيف الخدمات الشرطية، كما تم تجهيز وحدات للتدخل السريع قريبة من هذه اللجان.

وأكد اللواء أحمد أبوالفتوح، أن المديرية عقدت عدة لقاءات متتالية مع وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس جامعة سوهاج لمناقشة الخطة التأمينية لهما، وكان من أهم بنود الخطة تأمين خطوط سير الطلاب بالتعليم الجامعى وقبل الجامعى ووضع خدمات بأماكن تجمعات المدارس بالإضافة إلى تسير خدمات سيارة، وأضاف: أصدرت تعليمات مشددة بمتابعة محلات الأنترنت ومنع دخول أى طالب أقل من 18 عامًا أثناء فترة الدراسة وأى طالب يشاهد داخل تلك المحلات يتم التحفظ عليه وتسليمه لوالديه، وذلك حفاظًا على مستقبله ومن يخالف ذلك من أصحاب المحلات سيتم غلقه فورًا.



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