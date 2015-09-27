صراع الانتخابات يشتعل بين مرشحى البلينا بسوهاج للفوز بمقعدين

يعتبر مركز البلينا بمحافظة سوهاج من أكثر المراكز سخونة فى صراع الانتخابات البرلمانية، لما يشهده المركز من قوة كبيرة فى المرشحين، وخاصة أنهم من عائلات كبيرة لها تاريخ سياسى معروف، فمركز البلينا تقدم إليه 19 مرشحًا ويحتاج إلى مقعدين فقط.

ومن أبرز المرشحين رأفت محمد محمود أحمد أبو الخير وشهرته رأفت أبو الخير، وهو مرشح عن حزب المصريين الأحرار ونائب سابق فى برلمان 2010 وبرلمان 2012 وهو شقيق النائب السابق حشمت أبو الخير الذى ظل 18 سنة عضوًا لمجلس الشورى ويتمتع بتأييد عائلة أبوالخير له وأهل قرية برديس جميعًا ويعتبر مرشح الشباب بالبلينا، ويعتمد أيضًا على خدمات شقيقه النائب السابق وعلى خدماته لأهالى دائرته وهو أقوى المرشحين بالبلينا .

وهناك المرشح نور الدين أسعد أبو ستيت وشهرته نور أبو ستيت، وهو مرشح حزب الوفد وعميد شرطة سابق ويخوض الانتخابات للمرة الثالثة فى تاريخه، ولم يحالفه الحظ فى الدورتين السابقتين ويعتمد على تاريخ عائلة أبو ستيت الكبير له، حيث إنه من عائلة ضخمة لها شعبية كبيرة بالمركز كما يعتمد على تاريخ عائلته البرلمانى، حيث إن عائلته كان لها نصيب فى مقاعد البرلمان السابقة وله العديد من الخدمات وقام بحل العديد من المشاكل فى القرى .

وهناك المرشح يوسف أحمد حسن أبوحمودى وشهرته يوسف أبو حمودى وهو مرشح تيار الاستقلال وهو نائب بالبرلمان عام 2010 و2012 ويعتمد على الدعم الكامل من أهل قريته برخيل وتأييد شباب القرية له وهو من أقوى المرشحين بالبلينا، حيث يعتمد على شعبيته الكبيرة داخل المركز وعلاقاته الطيبة بالاقباط وله العديد من الخدمات

وهناك المرشح محمد عبد الرحمن هلالى عبد الله وشهرته محمد أبو هلالى

>وهو مرشح مستقل ونائب سابق عن الدائرة من عام 2000حتى 2005 ودخل انتخابات 2005 اعادة مع النائب عبد النبى العلكى، ولم يوفق ونجح فى عام 2012 على قائمة الكتلة المصرية ويعتمد على دعم أهل قريته بنى حميل، والتى لها كتلة تصويتية مرتفعة تصل إلى 12 ألف صوت، وله العديد من الخدمات لأبناء البلينا.

وهناك المرشح الدكتور محمود حمدى نوبة وشهرته حمدى أبو نوبة، وهو ابن عم المرشح رأفت ابو الخير وهو مرشح فردى مستقل ويخوض الانتخابات للمرة الثالثة فى تاريخه وهو نائب عن حزب النور فى الانتخابات السابقة، ولكنه تقدم باستقالته من الحزب ، ويعتمد على خدماته السابقة لأهالى القرى والمشاركة فى حل المنازعات بيت العائلات بشكل كبير .

وهناك المرشح حشمت عصمت الهادى وهو مرشح عن حزب مستقبل وطن وهو برلمانى سابق من 2005 وحتى 2010 وشقيق البرلمانى السابق حسن عصمت الهادى ويعتمد على تأيد أهالى أولاد عليو له وخدماته العديدة بالمركز وله شعبية كبيرة بالمركز .

وهناك المرشح وفقى زين العابدين المدنى وشهرته وفقى المدنى وهو مرشح حزب الوفد وله تاريخ سياسى، حيث كان عضو مجلس الشورى فى التجديد النصفى لمجلس الشورى لدائرة البلينا ودار السلام عام 2009 عن حزب الوفد المصرى يعتمد على تأييد أهل قريته الحرجة بحرى.

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