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مرشح مستقل بالخارجة: تشغيل الشباب ودعم المزارعين أهم محاور برنامجى

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مرشح مستقل بالخارجة: تشغيل الشباب ودعم المزارعين أهم محاور برنامجى مرشح مستقل بالخارجة: تشغيل الشباب ودعم المزارعين أهم محاور برنامجى
قال المرشح الانتخابى أشرف الأنور المرشح المستقل عن دائرة الخارجة بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه ركز فى برنامجه الانتخابى على قضايا تشغيل الشباب وحل مشكلات المزارعين ودعم الآبار الزراعية، وذلك لما تمثله تلك المشكلات من أهمية قصوى للمواطنين، فى ظل ارتفاع نسبة البطالة بين شباب مركزى الخارجة وباريس، مؤكدًا أن حلول المشكلة تعتمد فى المقام الأول على كيفية إيجاد فرص حقيقية لتشغيل الشباب، من خلال دعم منظومة الاستثمار المحلى وتفعيل الاستفادة من موارد المحافظة، التى لم يتم استغلالها حتى الآن.

وأضاف الأنور، أنه يرى المشهد بوضوح ويضع برنامجًا انتخابيًا شاملاً يعتمد فى المقام الأول على طرح حلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع، من خلال تفعيل دور الجهاز التنفيذى لتنفيذ مشروعات إنتاجية بالتعاون مع الجهات الاستثمارية بما يحقق توفير فرص عمل لشباب الخريجين، بالإضافة لحل مشكلات المزارعين المتراكمة، وخاصة بشأن الآبار وتسويق منتج البلح بطريقة صحيحة.
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