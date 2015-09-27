إجراء انتخابات اتحاد طلاب جامعة بنها خلال الأسبوع الرابع للدراسة

أكد الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أن انتخابات اتحاد الطلاب بكليات الجامعة المختلفة ستجرى فى موعدها المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال الأسبوع الرابع للدراسة وفقا للائحة الطلابية المطبقة حاليا.

وقال مصطفى إنه سيتم عقد اجتماع مجلس للمجلس الأعلى للتعليم يوم الخميس المقبل، وسيتم فيه إعداد الجدول الزمنى الخاص بإتمام المراحل الإجرائية للعملية الانتخابية للانتخابات وقواعدها ومحظوراتها.

مضيفا أنه غير مسموح بترشح طالب على قائمة سياسية أو دينية أو حزبية بانتخابات اتحاد الطلاب.

وأضاف أن النشاط السياسى والدينى والحزبى ممنوع داخل الاتحادات الطلابية ولن يسمح بممارسته داخل الجامعة معقبا بقوله نعم للفكر السياسى ولا للفكر الحزبى، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى طالب يثبت ممارسته للنشاط الحزبى والسياسى والدينى داخل الجامعة ورغم ذلك فهم أحرار خارج الجامعة.