للرجل..تعرف على أضرار العلاج العشوائى بالهرمونات لزيادة عدد الحيوانات المنوية

بعض الرجال يعانون من قلة عدد الجيوانات المنوية، وهى حالة تسبب له الحرج خاصة إذا ما ارتبطت بقدرته الإنجابية.

وفى هذا الشأن، أرسل قارئ 30 عاما يسأل، أعانى قلة عدد الحيوانات المنوية، فالتحليل المنوى نتيجته لا تزيد عن الـ15 مليون حيوان رغم إجراءه عدة مرات، فهل اتعاطى العلاج الهرمونى الذى نصحنى به أصدقائى؟

ويجيب عن هذا التساؤل الدكتور سعد خالد أخصائى أمراض التناسلية، والذى حذر السائل من هذه الخطوة والاقدام على تعاطى أقراص لزيادة هرمون التستيرون دون إشراف طبى دقيق، مؤكدا أن قلة الحيوانات المنوية مشكلة لها الكثير من الحلول المتبعة، وأهمها العلاج لزيادة نسب الهرمون الذكرى التستيرون لحد معين لإنتاج المزيد من الحيوانات المنوية.

وتابع سعد مؤكدا أن العلاج الهرمونى العشوائى دون إشراف طبى يضبط الجرعات ويحدد الحد المطلوب لزيادة نسب الهمون والذى يختلف من حالة إلى أخرى، له الكثير من الأضرار الخطيرة ولعل أهمها أن زيادة هذا الهرمون الذكرى قد يتحول إلى الضد فجأة، نتيجة زيادة نسبته عن الحد المطلوب، فيتحول تدريجى الى زيادة فى هرمون الأنوثة لدى الرجل وهو البروجيستيرون، مما يسىء من الحالة ويضعف نتائج تحليل السائل المنوى، وبدلا من أن يزيد من إنتاج عدد الحيوان، ينقص من عدد المنتج بالفعل، وبالتالى تهدد الرجل بانعدام الحيوانات المنوية تماما.