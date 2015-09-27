مؤتمر فان جال: نستطيع الفوز على أي فريق وهذا سبب تحسن الأداء.. ومارسيال رائع

"الموسم الماضي في نفس تلك المرحلة كنا في المركز الـ13 والآن نحن في الصدارة أنا مدرب سعيد جدا" هكذا بدأ لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد تصريحاته عقب التغلب على سندرلاند.

وتغلب يونايتد على سندرلاند بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب أولد ترافورد لحساب الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وجعل ذلك الفوز مانشستر يونايتد يتصدر الدوري الإنجليزي للمرة الأولى خلال الموسم الجاري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي سقط أمام توتنام بأربعة أهداف لهدف.

وعقد المدرب الهولندي مؤتمرا صحفيا عقب نهاية المباراة وكل ما يلي على لسانه.

"الموسم الماضي في نفس تلك المرحلة كنا في المركز الـ13 والآن نحن في الصدارة أنا

مدرب سعيد جدا".

"نجحنا في تسجيل الأهداف في توقيت مثالي خاصة وأن المنافس كان يتعمد إضاعة الوقت والحكم ساعدههم في ذلك الأمر بعدم اتخاذه لأي قرارات ضدهم، ولكن العقاب بتسجيل ممفيس ديباي للهدف الأول كان رائعا".

"أنا سعيد جدا بقدرة ديباي وواين روني على تسجيل أول أهدافهما في الدوري، لكن هذا لا يمثل أي فارق بالنسبة إلي، فما يهم هو أننا نصنع الأهداف ونسجلها كفريق".

"النتيجة الكبيرة كانت انعكاس طبيعي لسيطرتنا على المباراة، في الشوط الثاني تحكمنا في اللقاء أكثر من قيامنا بالهجوم، وأتمنى أن يتفهم الجمهور تلك النقطة تحديدا".

سبب تحسن الأداء

"هناك قليل من الحظ بجانبنا، لكننا نسير بشكل جيد وأصبحنا نتخذ قرارات جيدة في الجزء الثالث والرابع من الملعب".

"بالطبع نحتاج إلى الحظ في بعض الأحيان، بالإضافة لقدرتنا على اتخاذ القرار المناسب في

الوقت الصحيح".

"الأسبوع المقبل سوف نواجه أرسنال خارج ملعبنا، هو فريق صعب للغاية، لكننا نجحنا في التغلب عليه هناك في الموسم الماضي".

"أعتقد أن مانشستر يونايتد قادر على الفوز على أي فريق، لكننا نحتاج للحظ بجانبنا أيضا".

مارسيال رائع

"أنتوني مارسيال قدم مباراة متميزة للغاية، هو ليس من نوعية المهاجمين الذين يسجلون أهدافا فقط، بل هو محطة هجومية رائعة بالنسبة لنا".

"هو يستطيع أيضا صناعة الأهداف، لقد أصبح لاعبا هاما لنا أكثر مما توقعت عندما قررنا أن نتعاقد معه".