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جارسيا: إذا واصلنا تقديم نفس الأداء.. فسوف نحقق الفوز في مباريات كثيرة

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جارسيا: إذا واصلنا تقديم نفس الأداء.. فسوف نحقق الفوز في مباريات كثيرة جارسيا: إذا واصلنا تقديم نفس الأداء.. فسوف نحقق الفوز في مباريات كثيرة

أشاد رودي جارسيا المدير الفني لروما بالأداء الذي قدمه فريقه في المباراة التي جمعت بينه وبين كاربي يوم السبت في خامس جولات الدوري الإيطالي.

وحقق روما فوزا كاسحا على حساب كاربي بخمسة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأوليمبيكو.

وتحدث جارسيا عقب المباراة قائلا:"عقب الهزيمة أمام سامبدوريا في منتصف الأسبوع كنت على يقين بإننا لو لعبنا بنفس المستوى مرة أخرى فسوف نحقق الفوز وهو ما نجحنا فيه اليوم".

وأضاف"إذا واصلنا اللعب بنفس الأداء فسوف نحقق الفوز في مباريات كثيرة مقبلة".

وواصل"كنا نستطيع الفوز بنتيجة أكبر، لكن كاربي لم يستسلم أبدا".

وأردف"الانتصار جاء أيضا مكلفا للغاية بالنسبة لنا بعدما اضطررنا لتبديل ثلاثة لاعبين للإصابة في أول 55 دقيقة فقط".

وتحدث المدير الفني لروما عن جيرفينيو الذي سجل أول أهدافه مع الفريق خلال الموسم الجاري قائلا:"هو لاعب رائع وأظهر ذلك في الجولة التحضيرية".

وأتم"قدم مباراة جيدة جدا ونجح في استعادة ثقته في نفسه مرة أخرى، هذا الأمر هام جدا بالنسبة للمهاجمين".

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فيديو اليوم السابع