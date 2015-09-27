بالفيديو - فياريال يستغل تعثر سلتا فيجو ليخطف صدارة الليجا من برشلونة

(إفي): تعادل سلتا فيجو اليوم السبت مع مضيفه إيبار في الجولة السادسة من الليجا بهدف لمثله في المباراة التي احتضننها ملعب ايبوروا معقل الفريق الباسكي.

تقدم أصحاب الأرض مبكرا (ق3) عن طريق بورخا باستون الذي تمكن من تحويل كرة سيرجي انريتش التي ارتطمت بالقائم لداخل الشباك.

تمكن سلتا فيجو من التعادل عقب اهدار قدر كبير من الفرص في الشوط الثاني بواسطة ياجو اسباس (ق76) عقب تحويل عرضية جوني لداخل الشباك.

بهذه الطريقة يكون سلتا فيجو، الذي فاز في الجولة الماضية على برشلونة بأربعة أهداف لواحد، فقد فرصة استعادة الصدارة التي ينفرد بها حاليا فياريال برصيد 16 نقطة.

وبموجب هذا التعادل ارتفع رصيد سلتا فيجو لـ14 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثالث.

من جانبه أصبح رصيد ايبار تسع نقاط في المركز السادس.

وتمكن فياريال من الفوز على ضيفه أتليتكو مدريد على ملعب المادريجال بهدف نظيف ليعتلي في الجولة السادسة من الليجا ليعتلي صدارة المسابقة.

جاء هدف المباراة الوحيد (ق14) من اختراق غير معتاد في العمق لدفاعات أتليتكو حيث سدد البرازيلي بابتيستاو الكرة أرضية سكنت شباك الضيوف.

وبهذا الفوز رفع فياريال رصيده لـ16 نقطة لينفرد بالصدارة.

من جانبه تجمد رصيد أتليتكو عند 12 نقطة في المركز الخامس بعد ثاني خسارة له هذا الموسم حيث كانت الأولى أمام برشلونة حامل اللقب والصيوف حاليا.

شاهد هدف فياريال