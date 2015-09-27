لو عامل دايت وزهقت.. 6 نصائح لتجنب ثبات الوزن

يقوم الكثيرون باتباع العديد من الأنظمة الغذائية المختلفة للتخلص من الوزن الزائد، ولكنهم قد يرتكبون بعض الأخطاء التى تعوق خفض الوزن.

وحول هذا يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح لتجنب ثبات الوزن، ومنها:

>1- إهمال تناول الماء يزيد من ترهل الجسم ويقلل من نشاطه ويتسبب فى زيادة الوزن بسبب احتياج الجسم للماء، ولذلك ينصح بتناول 3 لترات من الماء بشكل يومى، فهى تزيد من تركيزك وتحرق الدهون.

>2- من أهم أسباب ثبات الوزن تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية وصغيرة الحجم.

>3- عدم تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، وإهمال تناول الثلاث وجبات الرئيسية، مما يتسبب فى احتباس الدهون داخل الجسم، وتجنب حرقها.

>4- قد يعتقد البعض أن الامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون يتسبب فى فقدان الوزن، ولكن ذلك الاعتقاد خطاطئ، حيث إن الجسم يحتاج لجمع العناصر الغذائية الهامة ومنها الدهون ولكن دون الإسراف فى تناولها، كما أنها تعطيك الشعور بالسعادة، وهذا ليس دليل على تناول الأطعمة الغنية بالدهون الضارة، ولكن يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالدهون ولكن المفيدة كزيت الزيتون والكتان.

>5- عدم ممارسة الرياضة أو التحرك يعد من أهم الأسباب التى تؤدى إلى لثبات الوزن، ولذلك عليك ممارستها ثلاث مرات أسبوعيا.

>6- الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه والمكسرات ولكن بحساب ودون الإفراط فيها.