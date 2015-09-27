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9 فوائد لتناول الزبادى يوميا أهمها حمايتك من سرطان المعدة

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9 فوائد لتناول الزبادى يوميا أهمها حمايتك من سرطان المعدة 9 فوائد لتناول الزبادى يوميا أهمها حمايتك من سرطان المعدة
الزبادى من أهم الأطعمة التى ينصح بتناولها للكبار وللصغار، حيث إنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها الجسم، ويتميز بطعمه اللذيذ، ومن المعروف أنه مصنوع من الحليب وأنه يحتوى على بكتريا مفيدة لجسم الإنسان.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن الزبادى يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم، وفيتامين B، وحمض الفوليك، والفوسفور واليود والزنك، ولذلك فهو يمد الجسم بجميع العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم الفوائد الصحية التى يحصل عليها جسم الإنسان بعد تناوله للزبادى بشكل يومى، ومنها:
>1- ينصح بتناول الزبادى للمصابين بمشاكل فى الجهاز الهضمى كالإمساك أو الآم المعدة.
>2- تناوله بشكل يومى يقوى الجهاز المناعى.
>3- علاج فعال للمصابين بارتفاع فى نسبة ضغط الدم.
>4- يخلصك من الوزن الزائد، لأنه يزيد من نسبة حرق .
>5- يساعد على خفض نسبة الكوليسترول فى الدم.
>6- يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
>7- ينظم نسبة السكر للمصابين به.
>8- يمنع تكون الخلايا السرطانية فى المعدة.
>9- يحمى من هشاشة العظام.

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مصر 365

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