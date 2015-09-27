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مصادر يمنية: ارتفاع قتلى الحوثيين لـ63 جراء المواجهات الدائرة فى مأرب

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مصادر يمنية: ارتفاع قتلى الحوثيين لـ63 جراء المواجهات الدائرة فى مأرب مصادر يمنية: ارتفاع قتلى الحوثيين لـ63 جراء المواجهات الدائرة فى مأرب
أكدت مصادر صحفية يمنية، مساء أمس السبت، ارتفاع حصيلة القتلى فى صفوف الحوثيين وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح إلى 63 قتيلا إثر مواجهات مع الجيش الوطنى المسنود بالمقاومة الشعبية فى محافظة مأرب.

وقالت المصادر المتواجدة هناك لوكالة الأنباء الالمانية، إن تلك الحصيلة كانت كذلك جراء الغارات الجوية التى شنها طيران التحالف العربى فى الجبهة الغربية لمأرب.

ولفتت المصادر، إلى أن طيران التحالف استهدف كتائب جديدة للحوثيين وقوات صالح وصلت إلى معسكر كوفل بمنطقة صرواح مساء السبت بالإضافة إلى مخزن سلاح بالمعسكر.

وأوضحت، أن الغارات أدت إلى تدمير مخزن السلاح إلى جانب دوريتين عسكريتين وآلية عسكرية أخرى تابعة للحوثيين.

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