روما والمجهول .. 3 تحديات أمام صلاح ضد كاربي

مهمة جديدة وتحدي جديد في انتظار الجناح المصري محمد صلاح مع فريقه روما الإيطالي. وهذه المرة تحدي ضد المجهول كاربي.

روما يستضيف كاربي في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ولم يحقق روما الفوز في أخر مباراتين في الدوري. فتعادل أمام ساسولو 2-2 قبل أن يخسر أمام سامبدوريا 2-1.

صلاح نجح في التسجيل في أخر مباراتين له مع روما في الدوري وأمامه تحدي جديد هذه المرة ضد الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز كاربي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 3 تحديات في وجه صلاح ضد كاربي..

الثلاثية

تسجيل محمد صلاح لأحد الأهداف أمام كاربي يعني مواصلة التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي.

وهو الشيء الذي لم يسبق لصلاح فعله أوروبيا إلا في مرة وحيدة بالموسم الماضي مع فيورنتينا، وحينها كان قد سجل في شباك ساسولو أيضا ثم تورينو وإنتر ميلان.

أما إذا واصل صلاح التسجيل في تلك المباراة والمباراتين التاليتين، فسيعادل رقمه السابق مع المقاولون العرب.

حين سجل في 5 مباريات متتالية في الدوري أمام حرس الحدود، وبتروجيت، والجونة، والاتحاد السكندري والداخلية.

وتبدو الفرصة مثالية لصلاح إذ استقبلت شباك كاربي 10 أهداف خلال 5 مباريات ولم يحقق الفريق أي انتصار.

فتعادل مرتين وخسر 3 مرات.

الانتصار الأول

يأمل محمد صلاح في تحقيق الانتصار الأول مع روما في مباراة رسمية حين يسجل.

إذ أنه سجل في المباراتين السابقتين مع الذئاب أمام ساسولو وسامبدوريا، إلا أن روما تعادل أولا مع ساسولو بهدفين لكل فريق.

ثم خسر أمام سامبدوريا بهدفين مقابل هدف.

ليبقى صلاح بلا أي انتصار في المباراة التي يسجل بها.

كاربي لأول مرة

مباراة كاربي وروما ستكون هي الأولى في تاريخ مباريات الفريقين.

إذ أن كاربي يلعب أولى مواسمه تاريخيا في الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي.

وبالتالي فإن الهدف الأول في تلك المباراة سيكون هو أول هدف في تاريخ مواجهاتهما>

وهو الأمر الذي حققه مثلًا ياجو فالكي قبل جولتين أمام فروسينوني الصاعد حديثا أيضا للدوري الإيطالي حين سجل أول هدف في تاريخ مواجهات الفريقين.