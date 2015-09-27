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انتهت – روما 5-1 كاربي .. صلاح يسجل ويسهم في هدف آخر

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انتهت – روما 5-1 كاربي .. صلاح يسجل ويسهم في هدف آخر انتهت – روما 5-1 كاربي .. صلاح يسجل ويسهم في هدف آخر

أسهم محمد صلاح في الهدف الخامس لروما في كاربي، والذي سجله لوكاس دين.

صلااااااااااااح يسجل الهدف الرابع لروما في كاربي.

قلص ماركو بورييللو الفارق لكاربي أمام روما، لتصبح النتيجة 3-1.

سجل جيرفينيو الهدف الثالث لروما في الدقيقة 30 من متابعة لتسديدة قوية من مايكون.

أضاف بيانيتش الهدف الثاني لروما في شباك كاربي من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 28.

افتتح مانولاس التسجيل لروما في شباك كاربي في الدقيقة 24.

يشارك محمد صلاح الجناح المصري أساسيا مع روما ضد كاربي في الدوري الإيطالي.

كاربي الوافد الجديد على الدوري الإيطالي يحل ضيفا على روما في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ولم يحقق روما الفوز في أخر مباراتين في الدوري. فتعادل أمام ساسولو 2-2 قبل أن يخسر أمام سامبدوريا 2-1.

صلاح نجح في التسجيل في أخر مباراتين له مع روما في الدوري وأمامه تحدي جديد هذه المرة ضد الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز كاربي.

ويغيب فرانشيسكو توتي عن التشكيل الأساسي بينما يشارك جيرفينيو وإدين دجيكو.

بينما يلعب راديا ناينجولان في وسط الملعب مع سيدو كيتا وميراليم بيانيتش . ويظهر أسم دي روسي كقلب دفاع للذئاب.

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