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بالفيديو - صلاح ' الهداف ' يواصل التسجيل لروما

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بالفيديو - صلاح ' الهداف ' يواصل التسجيل لروما بالفيديو - صلاح ' الهداف ' يواصل التسجيل لروما

واصل محمد صلاح التسجيل لصالح روما، وأحرز هدفا للمباراة الثالثة على التوالي. في شباك كاربي في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وأضاف صلاح الهدف الرابع لروما في شباك الفريق الضيف.

واستغل صلاح خطأ دفاعيا من كاربي ليقطع الكرة ويمررها إلى فرانشيسكو توتي، لينفردا بالمرمى.

سدد توتي، ولكن حارس كاربي تصدى للكرة التي سقطت أمام صلاح غير المتسلل. ليسكنها الشباك.

هذه هي المرة الثانية في مسيرته الاحترافية، التي يسجل فيها صلاح في 3 مباريات متتالية. بعدما سجل في ساسولو وسامبدوريا.

وهو الشيء الذي لم يسبق لصلاح فعله أوروبيا إلا في مرة وحيدة بالموسم الماضي مع فيورنتينا، وحينها كان قد سجل في شباك ساسولو أيضا ثم تورينو وإنتر ميلان.

وبات صلاح هداف روما في الدوري برصيد 3 أهداف.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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