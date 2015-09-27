«طرق دبي» تتعاون مع «شل» لدعم البحوث والابتكار

وقعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية تعاون مع شركة (شل) لدعم توثيق أواصر التعاون بين الجانبين في الابتكار والإبداع وتنفيذ بحوث في مجال الاقتصاد الأخضر.

وقع الاتفاقية في المبنى الرئيس للهيئة، مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة، ومنير بوعزيز رئيس شركة شل في دبي والإمارات الشمالية ونائب رئيس الأعمال التجارية وتطوير الأعمال الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

منظومة الاستدامة

وأكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين حرص الهيئة على تطوير منظومة الاستدامة والاقتصاد الأخضر، والمساهمة في تحقيق استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، من خلال تطبيقها لأرقى الممارسات العالمية في ترشيد الطاقة والمياه واستدامة البيئة والصحة العامة في مختلف المشاريع التي تطبقها بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في خلق بيئة خضراء ومستدامة طبقاً لأعلى المعايير العالمية.

وقال: سيتم بموجب الاتفاقية تبادل ونقل المعرفة بين الطرفين من أجل تحقيق الاستدامة المعرفية، وعقد ورش عمل وحلقات تدريب وعرض أفضل الممارسات، وإعداد وتنفيذ بحوث تطبيقية في مجالات الاقتصاد الأخضر، والمساهمة في تنفيذ بحوث تعنى بالاستدامة والطاقة لوضع حلول مبتكرة تطور من منظومة المواصلات وتساهم في تحقيق الاستدامة وترشيد استخدام الوقود والطاقة.

وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات أولت منذ تأسيسها محور الابتكار عناية خاصة وحرصت أن يكون حاضراً في مشاريعها، كما أولت المعرفة اهتماماً كبيراً باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الابتكـار، فالمعرفة سبيل الابتكـار والذي بدوره يعتبر عاملاً رئيسياً في استدامة المؤسسات، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت منذ ثلاث سنوات مبادرة أسبوع الإبداع والمعرفة كحدث سنوي، تقوم خلاله بتنظيم مجموعة عديدة من الفعاليات والأنشطة تشمل مسابقة (كأس المعرفة)، وسباق (الإبداع)، واعتمدت أخيراً الإطار العام للبحوث المؤسسية، وخطة البحوث المؤسسية للأعوام 2015-2021، كما طورت الهيئة بشكل كبير ممارساتها في السنوات الأخيرة في مجال (إدارة الابتكـار) ليكون جزءاً رئيساً من منظومة العمل المؤسسي، حيث تم استحداث قسم للبحوث والتطوير والابتكـار في عام 2014، وإطلاق جائزة سنوية للبحث العلمي، واعتماد استراتيجية للابتكـار ويجري تطويرها حالياً من قبل استشـاري عالمي لمواكبة مواجهة الحكومة.

طاقة المستقبل

من جانبه قال منير بوعزيز رئيس شركة شل في دبي والإمارات الشمالية ونائب رئيس الأعمال التجارية وتطوير الأعمال الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه من دواعي سرورنا أن نوقع اتفاقية التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، حيث إننا نتطلع دوماً للعمل مع مختلف جهات المجتمع والدولة نحو تحقيق نموٍ اقتصادي مستدام في دولة الإمارات والمنطقة، مؤكداً أن شركة «شل» تضع الابتكار والبحوث والتطوير في طليعة أولوياتها بهدف توفير حلول طاقة المستقبل، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة نيّرة في سبيل النهوض بالمعرفة والابتكار في هذا مجال.

تكريم الفائزين

إلى ذلك كرم مطر الطاير الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة هيئة الطرق والمواصلات للبحث العلمي، التي تهدف لاكتشاف مواهب الموظفين ذوي الخبرة واستثمار طاقاتهم في تطوير العمل بالهيئة، ودعم جهود الهيئة في إدارة المعرفة، ونشر الأبحاث الفائزة في الدوريات العالمية بهدف تعميم الاستفادة منها.

حضر حفل التكريم الذي أقيم في قاعة الوصل بمبنى الهيئة، منير بوعزيز نائب رئيس شركة شل العالمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدد من المديرين التنفيذيين في الهيئة وممثلي جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجامعة حمدان بن محمد الذكيــة، وجامعة الشارقة.

وكرم مطر الطاير الفائزين بجائزة البحث العلمي، حيث فاز كل من محمد طاهر عرفة، والدكتور عمرو مسلم بالمركز الأول عن بحث بعنوان (استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمراقبة الإدارة العليا لمشاريع هيئة الطرق والمواصلات)، وفاز بالمركز الثاني الدكتور عمرو مسلم عن بحث بعنوان (إدارة المواضيع في سياق إدارة المشاريع)، وحصل على المركز الثالث بيان خضر أبو شعبان عن بحث بعنوان (مساهمة مترو دبي في الحد من انبعاثات الكربون)، وحصلت مؤسسة القطارات على تكريم خاص تقديراً لجهودها في تشجيع الموظفين على المشاركة في الجائزة، وتسلم الجائزة عبد الله يوسف آل علي المدير التنفيذي للمؤسسة.

كما كرم المدير العام ورئيس مجلس المديرين، الجامعات والكليات التي ساهمت في تقييم البحوث المشاركة وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وجامعة الشارقة، وشمل التكريم أعضاء لجنة التحكيم في الجائزة وهم البروفيسور باسم محمد يونس مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية رئيس لجنة التحكيم، والبروفيسور مصطفى نور الدين حسن مساعد المدير التنفيذي للتعليم والتطوير الأكاديمي في جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور خالد حمد أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة الشـارقة، والدكتور ياسر السيد حواس مدير مركز بحوث هندسة الطرق والمواصلات وسلامة المرور في جامعة الإمارات.

وشمل التكريم أيضاً فريق عمل الجائزة في الهيئة برئاسة ليلى فريدون مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين رئيس الفريق، وعضوية حنان بجــاش، ووليد الأميري، وجمعة المطوع، وسعيد إسحاق، وسلوى الكعبي، وفاطمة الغيث، ودينا أحمد، ونضال البيطار، وهانية مرقة.

نضج الجائزة

وأعربت فريدون مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين رئيس الفريق، عن سرورها بنجاح الدورة الثالثة للجائزة، التي بلغت مرحلة النضج من حيث المعايير وتوسيع قاعدة المشاركات، حيث بلغ عدد المشاركين 50 مشاركاً توزعوا على فئتي الأفراد والفرق، وهو ما يعني أن الجائزة تواصل نجاحها في تحفيز العقول وتطوير أساليب البحث العلمي.

وأكدت ليلى فريدون أن قناعة هيئة الطرق والمواصلات بوجود كوادر وظيفية لديها تمتلك عقولاً متميزة، شجعها لإطلاق جائزة البحث العلمي كي تستفيد من هذه الطاقات بما يخدم تطلعاتها المستقبلية، وقد كانت النتائج مبهرة في الدورات الثلاث للجائزة، حيث كشفت الجائزة عن إمكانات بحثية مشرفة، وأفكار خلاقة سوف تسهم بقوة في تعزيز خطة الهيئة نحو العمل المؤسسي المبتكر.

8 غايات

ترتبط فئات الجائزة بغايات هيئة الطرق بدبي، الثماني؛ وهي: دبي الذكية، تكامل دبي، إسعاد الناس، انسيابية التنقل للجميع، السلامة والاستدامة البيئية، الاستدامة المالية، تميز هيئة الطرق والمواصلات، ثم استدامة الأصول، بحيث تخدم الأهداف الاستراتيجية للهيئة في مسيرة التطور التي رسمتها لنفسها في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة، وقد جعلت الهيئة العلم منهجاً لها في كل مشاريعها، واستحدثت أخيراً قسم البحوث والتطوير والابتكار ليعتني بالأفكار المؤسسية لدعم رؤية ورسالة الهيئة نحو مستقبل دبي، كما قامت بوضع إطار عام للبحوث المؤسسية للأعوام 2015 – 2022، يتضمن 38 مشروعاً بحثياً بموازنة كلية بلغت 152 مليون درهم، ويتم تنفيذ هذه البحوث من قـِبل مؤسسات وقطاعات الهيئة وبالتعاون مع فريق البحوث المؤسسية، والعديد من الشراكات العالمية.