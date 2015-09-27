بنى تحتية بـ66 مليون درهم في عجمان

تواصل دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وبتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية الجديدة بكلفة 66 مليون درهم، تم الانتهاء من عدد منها وجارٍ العمل في مشاريع أخرى منها تطوير طرق النعيمية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع برفع كفاءة شارع الكويت بحيث يصبح ثلاثة مسارات في الاتجاهين مع تنظيم المواقف والأرصفة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف مطري ومحطة ضخ، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين حيث تم البدء بأعمال المرحلة الأولى من المشروع مطلع يونيو الماضي وهي عبارة عن تطوير جزء من شارع الكويت بقيمة 20 مليون درهم، وقد بلغت نسبة الإنجاز 90% ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وصرح يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط لـ«البيان» بأن إدارة الطرق والبنية التحتية شرعت في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تعتبر استكمالاً لأعمال المرحلة الأولى من تطوير شارع الكويت خلال الشهر الجاري، حيث تبلغ قيمة أعمال هذه المرحلة 9 ملايين درهم ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة قبل نهاية العام الجاري، موضحاً أنه يجري العمل لرفع كفاءة الطرق القديمة وإيجاد شبكات أخرى حديثة.

إضافة حارة

وذكر أنه تم الانتهاء من مشروع توسعة شارع الشيخ خليفة بإضافة حارة لهذا الشارع من كل طرف ابتداء من تقاطع شارع الشيخ خليفة مع شارع الشيخ راشد بن عبد العزيز لغاية تقاطعه مع شارع الاتحاد ليصبح الشارع بأربع حارات من كل طرف بهدف استيعاب الكثافة المرورية في هذه المنطقة.

وتمت مباشرة العمل بالمشروع في الربع الثاني من العام الجاري وقد تم الانتهاء من الأعمال الرئيسية في المشروع وفتح الشارع للحركة المرورية كما تم الانتهاء من أعمال الإنترلوك في الجزيرة الوسطية وأعمال الأصباغ والحاجز المعدني. وبلغت كلفة المشروع 3.5 ملايين درهم.

طرق المويهات

وأكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط مواصلة العمل في تطوير وتنفيذ الطرق في الإمارة، إذ بدأت الدائرة بتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير شوارع منطقة المويهات بطول 2000 متر وبكلفة إجمالية 5 ملايين درهم، وذلك لتسهيل دخول سكان المنطقة إلى منازلهم.

وتشمل الأعمال تنفيذ طريق فردي بعرض 7.3 أمتار مع أكتاف جانبية بالإضافة إلى أعمال حماية الخدمات مما يسهم في تحقيق الرفاهية للسكان، وضمان سلامة مستخدمي الطريق. وتبلغ نسبة الإنجاز في المشروع 10%، ومن المتوقع إنجاز هذه المرحلة نهاية العام الحالي وتأتي هذه الأعمال ضمن استراتيجية الدائرة لتحقيق الرفاهية لسكان الإمارة و ستقوم الدائرة باستكمال تطوير الطرق في منطقة المويهات خلال السنوات القادمة وفق الخطط والبرامج المعتمدة.

عجمان الدائري

كما أشار إلى مواصلة العمل في مشروع تطوير شارع عجمان الدائري في منطقة الصناعية من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد ولغاية تقاطعه مع شارع الاتحاد بطول 4.5 كيلومترات، ليصبح باتجاهين (مسارين لكل اتجاه)، مفصولين بجزيرة وسطية مع تنظيم المواقف والأرصفة على الشارع وعمل شبكة لصرف مياه الأمطار في نقاط التجميع، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد ولغاية تقاطعه مع شارع غرناطة، وتم المباشرة بالمرحلة الثانية في الربع الثاني من العام الجاري. وبلغت الكلفة التقديرية للمشروع 12 مليون درهم ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الحالي.

منطقة مصفوت

وأفاد يحيى إبراهيم بأنه تم الانتهاء من إنشاء مجموعة من الطرق المفردة في منطقة مصفوت بطول كيلومترين وبعرض 7.3 أمتار، وبلغت كلفته 3 ملايين درهم.

65 %

تقوم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان حالياً بتوفير مجموعة طرق مفردة في منطقة الرقايب 2 بطول 8 كيلومترات وعرض 7.3 أمتار بكلفة 11 مليون درهم وبلغت نسبة الإنجاز 65 % ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الجاري. كما تم إنجاز مشروع جسر المشاة علي شارع الشيخ خليفة، والانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية الربع الثاني لهذا العام بكلفة 1.5 مليون درهم.