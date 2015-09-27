100 مشاركة في جائزة سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا

أعلنت جائزه سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا، أنها تلقت أكثر من 100 طلب مشاركة محلية وعربية وعالمية في الدورة الثانية من الجائزة، التي ستقام في العاصمة أبو ظبي خلال شهر نوفمبر المقبل. وقال سعيد العوضي رئيس الاتصال المؤسسي للمؤسسة، إن الدورة القادمة ستستضيف 4 خبراء عالميين في مجال زراعة الخلايا الجذعية.

وأعلن العوضي رفع قيمة الجوائز للدورة الثانية بنسبة 30%، لتصل إلى مليون و200 ألف درهم، وذلك بعد إضافة فئة جديدة، وهي الجوائز العربية التي تهدف من خلالها إلى تسليط الضوء على الأنشطة والفعاليات والتجارب الناجحة المختصة بهذا المجال.

حفل ختامي

ولفت سعيد العوضي إلى أن المؤسسة تلقت العديد من المشاركات في مختلف فئات الجائزة الدولية والعربية والمحلية، في الفئات الثلاث التي تضم 19 فرعًا، حيث سيتم الإعلان عنها في حفل ختامي يقام في قصر الإمارات، بالتزامن مع المؤتمر العربي الأول لـ«الثلاسيميا» وأمراض الدم في أبو ظبي، خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وأوضح أن الجائزة تشتمل على ثلاث فئات هي: الجوائز الدولية والعربية والمحلية، مبينًا أن قيمة فئة البحث العلمي المتميز في مجال «الثلاسيميا» تعد الأكبر من نوعها، حيث تصل قيمتها إلى ما يقارب 220 ألف درهم (60 ألف دولار)، تليها جائزة الإنجاز العلمي حوالي 73 ألف درهم (20 ألف دولار)، وخدمة المجتمع 83 ألف درهم ، والمريض المتميز حوالي 36700 درهم «(10 آلاف دولار)، وأهالي المرضى المتميزين 36700 درهم (10 آلاف دولار).

الجوائز العربية

وعلى مستوى الجوائز العربية، أوضح سعيد العوضي أن جائزة البحث العلمي المتميز في مجال »الثلاسيميا« تبلغ قيمتها 146.800 درهم (حوالي 40 ألف دولار)، وجائزة مركز »الثلاسيميا« المتميز 110 آلاف درهم (30 ألف دولار)، وجمعية »الثلاسيميا« المتميزة 73 ألف درهم (حوالي 20 ألف دولار)، وأفضل مشروع توعوي 55000 درهم (15 ألف دولار)، وأفضل بحث علمي منشور 36700 درهم (10 آلاف دولار)، والمريض المتميز 36700 درهم (10 آلاف دولار)، وأهالي المرضى المتميزين 36700 درهم (10 آلاف دولار).

وأشار إلى أن فئة الجوائز المحلية تشمل الطبيب المتميز 55000 درهم (15 ألف دولار)، والممرض المتميز 55000 درهم (15 ألف دولار)، وأفضل مشروع توعوي 55000 درهم (15 ألف دولار)، وأفضل تغطية إعلامية 36700 درهم (10 آلاف دولار)، والخدمات المساندة المتميزة 36700 درهم (10 آلاف دولار)، والمريض المتميز 36700 درهم (10 آلاف دولار)، وأهالي المرضى المتميزين 36700 درهم (10 آلاف دولار)، وشخصية العام المتميزة غير نقدية.