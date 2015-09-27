شرطة دبي تبتكر تطبيقات ذكية تعزز مفهوم السعادة

كشف العقيد خالد ناصر عبد الرزاق الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، عن مجموعة من التطبيقات الذكية التي أعدتها الإدارة من أجل تقديم خدمات متطورة وحديثة تلبي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التحول الذكي وترابطه مع الدوائر الحكومية الأخرى، وإسعاد المتعاملين عبر تيسير الخدمات لهم.

وأشار العقيد خالد الرزوقي إلى أن التطبيقات الجديدة تأتي على مستويين، الأول خارجي، ويستهدف متعاملي شرطة دبي من الجمهور، والثاني على المستوى الداخلي لموظفي شرطة دبي ويهدف إلى تحقيق الرضا والسعادة الوظيفية لهم. وأوضح أن الخدمات الذكية في شرطة دبي تُيسر على المراجعين عناء التوجه إلى المراكز والأقسام لتقديم معاملاتهم، وهو ما يتواءم مع توجيهات الحكومة بتقليل نسبة المراجعين لكافة المراكز الحكومية بنسبة 80% حتى عام 2018.

6 لغات متنوعة

وبيّن أن التطبيقات الجديدة وكذلك القديمة متوفرة على تطبيق شرطة دبي بـ 6 لغات متنوعة «العربية، والانجليزية، والصينية، والفرنسية، والألمانية، والروسية»، وأن الهدف من تعداد اللغات تسهيل وصول الخدمات إلى أكبر قدر ممكن من المراجعين بطريقة ذكية ومُيسرة.

وقال: نحن نتابع استراتيجية حكومة دبي واستراتيجية وزارة الداخلية ونعمل بكل جهد على تحويل الخطط الاستراتيجية إلى خطط سنوية تنفيذية لتوفير خدمات ذكية للجمهور على مدار 24 ساعة، وعبر عدة قنوات اتصال وسواء الهاتفية أو عبر الكمبيوتر أو غيرها.

وأكد العقيد الرزوقي أن الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي لديها فريق عمل يقوم بدراسة وتحليل المتطلبات وتحويلها إلى مشاريع من أجل تنفيذها على أرض الواقع بعد اعتمادها من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، مبيناً في الوقت ذاته أن شرطة دبي تستند في عملها إلى منهجية عالمية في تطوير المشاريع تعرف بـ«AGILE »، وأنها تنفذ مشاريعها الذكية عبر كوادر داخلية دون الاعتماد على الشركات.

المتعاملون الخارجيون

وعلى مستوى المتعاملين الخارجيين، بين العقيد خالد الرزوقي أن شرطة دبي تعمل على تعديل تطبيق خارطة الحوادث الذكية الموجود حالياً، حيث سيقدم التعديل الجديد معلومات للسائقين عن وجود حادث سير في شارع معين، ثم يعطيهم خيارات لمسارات يمكن اعتمادها كطرق بديلة.

وأضاف أن هذا التطبيق مرتبط بغرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي، بشكل مباشر، ويساهم في تقليل الازدحامات المرورية على الطرقات جراء الحوادث، وبالتالي توفير الجهد والوقت على السائقين عبر الطرق البديلة.

الملف الشخصي

وكشف أن شرطة دبي تعمل على تطبيق جديد يسمى «الملف الشخصي» سيتم إطلاقه في معرض جيتكس المقبل، وهو خاص بأصحاب الشركات، مشيراً إلى أن التطبيق سيتيح لأصحاب الشركات الاطلاع على المخالفات، وتقديم المعاملات المتعلقة بالمكفولين لديهم بشكل ذكي.

وأشار إلى أن التطبيق يتيح لأصحاب الشركات إنهاء معاملاتهم مع الشرطة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى التوجه للمراكز، حيث ان التطبيق يُمكن صاحب الشركة من تقديم تصاريح عمل، وطلب شهادة بحث الحالة الجنائية عن العامل لديه، ودفع المخالفات، والاطلاع على البلاغات الخاصة بالموظفين بسهولة ويسر.

وبين أن التطبيق يوفر الكثير من الجهد الوقت على أصحاب الشركات ويقلل من ضغط المتعاملين على المراكز، إضافة إلى أن الرد على الطلبات سيكون إلكترونياً بالكامل.

وأكد أن هذا التطبيق سيكون مرتبطاً بمجموعة من الجهات ذات الاختصاص في المعاملات كالهوية الوطنية، ووزارة الداخلية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة الطرق المواصلات، دائرة التنمية الاقتصادية.

بث مباشر

وكشف العقيد خالد الرزوقي عن قيام شرطة دبي بتطوير تطبيق «أمنك بلمسة زر» المعروف باسم (SOS)، وهو عبارة عن منظومة استغاثة إلكترونية متكاملة المراحل تربط بين سكان الدولة في الداخل والخارج بمركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، ويستطيع أفراد الشرطة في المركز عبر التطبيق من تقديم المساعدة الفورية للشخص المُحتاج.

وبين أن التطوير الجديد للتطبيق سيُمكن الشخص المحتاج إلى مساعدة، وعبر لمسة زر في تطبيق (SOS)، من نقل ما يدور حوله بالفيديو مباشرة إلى غرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي. وأضاف أن التطوير الجديد سيساهم في تمكين موظفي الشرطة من مشاهدة ما يدور حول الشخص المحتاج للمساعدة، وبالتالي إرسال التوجيهات والإرشادات إليه بشكل فوري بهدف مساعدته على التعامل مع الحوادث المختلفة كالاختناقات أو الحرائق.

أمنك بلمسة زر

وقال العقيد الرزوقي إن شرطة دبي تعمل وبالتعاون مع واحة دبي للسيليكون على مشروع جديد يهدف لتوفير خدمة «أمنك بلمسة زر» لقاطني المنطقة، مبيناً أن المشروع سيكون عبارة عن توفير شاشات ذكية على الأعمدة يستطيع من خلالها طالب الخدمة أو المحتاج إلى المساعدة من التواصل بسهولة ويسر ومن الشارع مباشرة مع غرفة القيادة والسيطرة.