«كهرباء دبي» تدعم إنتاج الطاقة فوق أسطح المباني

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة توعوية واسعة تستهدف مختلف شرائح المتعاملين لتعريفهم بمبادرة «شمس دبي»، التي أطلقتها الهيئة في وقت سابق من العام الجاري، والتي تتيح من خلالها للمتعاملين إنتاج الطاقة الشمسية عبر تركيب الألواح الكهروضوئية فوق أسطح المباني وربطها بشبكة الهيئة. وتصب المبادرة في سبيل تحقيق مبادرة «دبي الذكية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، إضافة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة.

قيمة فاتورة

ودعت هيئة كهرباء ومياه دبي أصحاب المباني إلى الاستفادة من مبادرة «شمس دبي» وإنتاج الطاقة النظيفة محلياً، ما يسهم في تقليل قيمة فاتورة الكهرباء، ورفع قيمة العقار، والمساهمة في الحفاظ على البيئة عبر إنتاج طاقة نظيفة، إضافة إلى دعم اقتصاد دبي وضمان مستقبل مستدام للإمارة.

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن حكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تولي اهتماماً كبيراً بموضوع تنويع مصادر الطاقة، والحفاظ على البيئة وتضعه في مقدمة أولوياتها، انطلاقاً من نظرة تستشرف المستقبل وتستهدف تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة نظيفة وصحية وآمنة، ورؤية ثاقبة تدرك أن الطاقة البديلة هي طاقة المستقبل.

وأضاف أن الهيئة مهتمة بقضية الاستدامة من خلال تنويع مصادر الطاقة لتشمل الطاقة المتجددة والنظيفة. وتنسجم جهودها في هذا الإطار مع المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، وخطة دبي 2021، التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة، مستدامة في مواردها، ذات عناصر بيئية نظيفة، صحية، ومستدامة. كما تنسجم جهود الهيئة مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة.

هدف المبادرة

وتهدف مبادرة «شمس دبي» إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب لوحات كهروضوئية تنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتقوم الهيئة بربطها واستخدامها داخل المباني مع تحويل الفائض بشبكة الهيئة، ما يشجع على استخدام الطاقة المتجددة. ولتنظيم عملية ربط وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنظام توزيع الطاقة في دبي، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرار رقم (46) لسنة 2014.

استفادة

بإمكان متعاملي الهيئة استخدام الكهرباء التي ينتجونها عن طريق الطاقة الشمسية، حيث سيتم إجراء مقاصة بين وحدات الطاقة الكهربائية المصدرة ووحدات الطاقة الكهربائية المستوردة خلال مدة الفاتورة الصادرة نفسها لحساب الاستهلاك، وتتم تسوية هذا الحساب بناءً على هذه المقاصة.

وتوفر هيئة كهرباء ومياه دبي جميع المعلومات والشروط اللازمة، إضافة إلى أسماء المقاولين والاستشاريين المعتمدين لتركيب الأنظمة الكهروضوئية عبر موقعها الإلكتروني: www.dewa.gov.ae/arabic/shamsdubai.