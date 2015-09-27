جنس الجنين من مشية الحامل

فلسطين_ سيدتي نت

إليك بعض الطرق التي استخدمها علم للفراسة لبيان نوع الجنين:

• المرأة التي تسير على رمال الشاطئ أو على رمال الصحراء قديماً حافية القدمين فهي تترك على الرمال المبللة أو الجافة آثاراً يمكن من خلال تفحصها بيان نوع جنينها، الذي تحمله في أحشائها، فالمرأة الحامل بولد سوف تترك آثاراً على الرمال على شكل دائرة صغيرة مكان كل قدم من قدميها، أما المرأة الحامل ببنت فهي سوف تترك على الرمال آثاراً على شكل مثلث صغير.

• المرأة الحامل بولد تمشي بسرعة، والمرأة الحامل ببنت تمشي ببطء وتثاقل أو حتى بهدوء، ويعزو القدماء الأمر بأن الحامل بولد تسرع في مشيتها؛ لأنها لا تدري أنها تحمل طفلاً سيكون مشاغباً في حياته، وسوف تقضي عمرها وهي تلهث خلفه صغيراً وكبيراً، وتظهر علامات اللهاث عليها بمجرد أن تحمل به، أما المرأة الحامل ببنت فابنتها ستظل حولها وتؤنسها وتساعدها، فلذلك فهي تمشى الهوينى.

• المرأة التي تمشي بقدمين متباعدتين، فهي حامل ببنت، أما التي تمشي بقدمين متجاورتين فهي حامل بولد.

• المرأة التي تنتفخ قدماها ويزداد حجمهما، ويزيد مقاس قدمها حامل ببنت أيضاً.

• ويقول القدماء من العرب إن المولود الذكر يظل مغلقاً يديه حتى بلوغه الأربعين يوماً، أما المولودة الأنثى فهي تفتحهما؛ لأنها تدعو لوالدها بالرزق.