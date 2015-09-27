(#أفتخر_بالسعودية) يتصدر ترند الإمارات

تفاعل مغردو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشكل كبير كسر حواجز المشاهدة حول العالم بنسبة تزيد على 106 ملايين مشاهدة على ترند الإمارات وتصدر المراكز الأولى على الترند العالمي، وذلك مع وسم حمل عنوان (#أفتخر_بالسعودية)، وأشار المغردون إلى مدى فخرهم وعزتهم ببلاد الحرمين والأدوار التي تقوم بها في خدمة الأمة الإسلامية، وأكدو أن السعودية دار الفخر ودار الأكرام، وغرد فرسان الإمارات «حفظ الله المملكة العربية السعودية وحفظ الله ملكها وشعبها».

وغرد عمر الساعدي «ما يمس بلاد التوحيد والسنة يمسنا جميعاً كلنا سند لبلاد الحرمين ضد المتآمرين والمغرضين والحثالة»، وقال خالد العسماوي «فخر لكل مسلم فخر لكل عربي فهي قلب الأمة الإسلامية النابض حفظ الله السعودية قيادة وشعباً»، ودون علي ياسويد «بلد السلم والسلام والإسلام ذخر وفخر كل الأوطان منهج القرآن وسنة خير الأنام بها أسست دولة تقهر العدوان»، وتفاعل ذياب بو هندي «لأني مسلم أنا افتخر بالسعودية لأني إماراتي افتخر بالسعودية اللهم كل من أراد بالمملكة سوءاً اجعل تدبيره في تدميره»، وبين الحر العامري «هي قبلة أهل الوفا والسنع والزين هي قبلة الإسلام والمسلمين وكيف لا افتخر بها وهي نبض الخليج العربي، نعم بكل تأكيد إني أفتخر بالسعودية».

تفاعل

وتفاعل د. بدر الكعبي «حدثوني عن الفخر أحدثكم عن رجال يعاملون الناس من كل بقاع الأرض كأنهم بمنزلة الوالدين»، وتفاعل ناصر الضوحي «كل الشكر لقيادة وشعب الإمارات على وقفتهم غير المستغربة وقت الشدايد ربي يحفظكم من كل مكروه»، وجاءت تغريدة حسن راشد «السعودية والإمارات نصروا الإسلام والمسلمين بالغالي والنفيس لكي تبقى راية الإسلام والعز خفاقة عالية»، وتفاعل أحمد عبد الله الدوي «مجدك لقدام وأمجادك ورى وإن حكى فيك حسادك ترى ما درينا بهرج حسادك أبداً أنت ما مثلك بهالدنيا بلد».

فخر

وقال محمد الملا «إماراتي وافتخر بالسعودية اللهم احفظ بلاد الحرمين»، وقال سلطان «السعودية والإمارات نصروا الإسلام والمسلمين بالغالي والنفيس لكي تبقى راية الإسلام والعز خفاقة عالية»، وتفاعلت أسماء الحمادي «تنظيم الحجاج وحملاتهم يحتاج تخطيطاً ومجهوداً كبيراً وميزانية ضخمة، ولا توجد دولة على وجه الأرض قد تتحمل هذه المسؤولية»، وقالت هند «شكراً لكل من ساهم وقام وسهر على خدمة ضيوف الرحمن فبكم نفتخر»، وتفاعل طلال الكعيد «وأردد وطني الحبيب وأنت موئِـلُ عزةٍ ومنارُ إشعاعٍ أضاءَ سناه ُ في كل لمحة بارقٍ أدعو لَهُ في ظلِ حام ٍعـُطِرت ذكراه»، وغردت نور «كل إساءة للمملكة هي إساءة للإمارات، لذا تجد المغردين الإماراتيين يقفون صفاً بصف مع أوفياء السعودية في رد الإساءة».

وتفاعل محمد النزر الفلاسي« لا نقول إلا نسأل الله أن يمد والدنا الملك سلمان بن عبد العزيز بالصحة والعافية فهو غالي على قلوبنا»، وقال يعقوب «أنا إماراتي وافتخر بالسعودية مهبط الوحي وقاهرة الأنجاس دام عز سلمان والمملكة الأبيه يا وطن غالي وتاج على الرأس»، وبين الهاشمي «ونفخر بأفعالها ونعتز بحكومتها ونفخر برجالها، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان بعينك التي لا تنام»، وبينت الجوهرة« يفداك شعباً وافـياً ما يــــــــوم خان من شهامــــــة بدوه لطيب الحضرْ يا وطن خليت لي رفعه وشان أنت فخري يا بعد كل الذخرْ».

وشاركه البلوشي «كلنا فخر بالشعب السعودي ونفتخر أكثر برجال الأمن الذين تركوا أبناءهم وأهلهم في فرحة العيد وتواجدوا لخدمة حجاج بيت الله»، ودون نايف عبد الله الشحي «من أخ إلى أخيه، نفتخر بكم يا شعب المملكة الشقيقة»، وشاركه بو حميد «افتخر لأنه موطنها مهبط الوحي ملكها خادم الحرمين جنودها مرابطين للدفاع عن الخليج»، وبين سالم خليفة البدواوي «أكيد نفتخر بالمملكة مهبط الوحي ودار التوحيد وبلاد الطيب والكرم وصانعة القرار العربي اللهم احفظ كل شبر منها».