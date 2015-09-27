عودة أفواج من حجاج الدولة عبر مطار دبي اليوم

وصلت إلى مطار دبي بعد منتصف ليل أمس، أول دفعة من حجاج الدولة على متن «طيران الإمارات»، على أن تتبعها دفعات أخرى اليوم بواسطة الناقلة نفسها، وكذا الخطوط الجوية السعودية.

ومن المتوقع أن يصل مئات الحجاج اليوم إلى المطار من خلال طيران الإمارات، والخطوط الجوية السعودية، علماً بأن آخر رحلة للناقلة الأولى ستكون عند الساعة 10.25 ليلاً، ولـ«الثانية» عند الساعة 11.30 ليلاً.

ووجه الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون الحجاج بدولة الإمارات شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لحجاج الدولة واهتمامها ومتابعتها لأحوال الحجاج ساعة بساعة، مشيرا إلى أن حجاج الإمارات محل اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الذين حرصوا على تذليل الصعاب أمام حجاج بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين لأداء مناسكهم على أكمل وجه.

دعم

وثمن الدكتور الكعبي الدعم السخي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، داعياً المولى عز وجل أن يجعل عطاءه الجزيل في ميزان حسناته وأن يجزيه عن حجاج الدولة خير الجزاء، مشيرا إلى أن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان متواصلاً من أجل أن يؤدي حجاج الدولة من مواطنين ومقيمين فريضة الحج في أفضل الظروف وهو ما كان والحمد لله.

وأوضح أن مكتب شؤون الحجاج سخر كافة الإمكانات لراحة ضيوف الرحمن ومتابعة شؤونهم ليتمكنوا من أداء شعائرهم بسهولة ويسر، موضحا أن كامل حجاج الدولة بخير وسعادة إذ لا توجد أي مشكلات أو أمراض خطرة أو إصابات بين حجاج الدولة الذين أكملوا بنسبة كبيرة أداء مناسك الحج بيسر وسهولة بانتظار طواف الوداع ..وأشار إلى أن مكتب شؤون الحجاج عمل ولا يزال بجد واجتهاد من أجل تيسير موسم الحج هذا العام وتسهيل أداء المناسك لحجاج الدولة وتوفير أفضل الخدمات في مخيمات المشاعر المقدسة.

تقدير

وشكر الكعبي أعضاء مكتب شؤون الحجاج بدولة الإمارات على الأداء المتميز الذي قدموه خلال هذا الموسم والذي كان ناجحا بحمد الله، لافتاً إلى أن ذلك جاء بعد أن تمكنت لجان المكتب من التعامل مع الموقف الطارئة باحترافية ساعدها على ذلك الخبرات التي تراكمت لديها عبر السنوات السابقة وذلك على الرغم من حدوث بعض المفاجآت في موسم الحج للعام الجاري في الأراضي المقدسة.

مشاعر

ولم تتوان اللجنة الإدارية في تقديم دورها من ناحية سلامة حجاج الدولة سواء من خلال تأمين الطرق التي سلكها حجاج الإمارات في المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة أو تأمين المواقع في جميع مقار حجاج الإمارات بالتنسيق مع الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية أو تأمين الحراسات لوضع الخطة اللازمة.

وأنهى المتعجلون من حجاج بيت الله الحرام نسك رمي الجمرات في مشعر منى أمس وتوجهوا إلى الحرم المكي حيث أدوا طواف الوداع قبل مغادرة مكة المكرمة.

وسيتوجه المتأخرون من الحجاج إلى أداء طواف الوداع وتوديع بيت الله الحرام بعد الانتهاء من الرمي في ثالث أيام التشريق على أن يكتمل وصول وفود حجاج الدولة غداً بعد مغادرة مطار مدينة الحجاج في جدة قاصدين أرض الوطن ليسجلوا موسم حج ناجحاً وميسراً بفضل الله تعالى.

رحلات

وصرح محمد المرزوقي نائب رئيس اللجنة العليا للحج في مطارات دبي، بأن المطار استقبل عند الساعة 12.15 الليلة الماضية، طائرة تابعة لطيران الإمارات وعلى متنها 40 حاجاً، برفقة مسافرين آخرين، وستتبعها رحلة ثانية عند الساعة 9.15 من صباح هذا اليوم وعلى متنها 180 حاجاً، ثم «ثالثة» بعد نحو ساعتين تحمل 260 حاجاً، ورحلة رابعة عند الساعة الثانية والنصف ظهراً، وعلى متنها 430 مسافراً بينهم عدد من الحجاج، فيما ستصل آخر رحلة حجاج لطيران الإمارات لهذا اليوم، عند الساعة العاشرة والنصف ليلاً، وعليها 100 حاج.

جاهزية وتسهيلات

وفي ما يتعلق بمواعيد رحلات الخطوط الجوية السعودية وعدد الحجاج القادمين على متنها، أوضح المرزوقي أن أول رحلة ستصل مطار دبي منتصف نهار اليوم، وعليها 300 حاج ومسافر، ثم رحلة ثانية عند الرابعة عصراً وتحمل العدد نفسه من الركاب، بينما يصل 280 حاجاً ومسافراً في الرحلة الثالثة عند 8 مساء، وأخيراً سيصل 350 حاجاً ومسافراً عند الساعة 11.30 ليلاً.

وتقدم المرزوقي بالتهاني والتبريكات إلى جميع الحجاج بمناسبة انتهاء موسم الحج، وبدء رجوعهم سالمين، داعياً الله القبول للجميع، في وقت أكد فيه جاهزية المطارات لتسهيل إجراءات العودة واستقبال الحجاج، بعد إكمال الاستعدادات بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وقال إن اللجنة العليا للحج تحرص، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية ذات الشأن بالحج، على تقديم الأفضل والأسهل للحجاج في كل موسم حج، ليتحول المطار إلى عرس خلال مغادرتهم وعودتهم سالمين غانمين بعد أداء مناسك هذه الفريضة، موضحاً أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مستعدة لإنهاء معاملات الحجاج والتدقيق عليها عند وصولهم أرض المطار، من خلال كشوفات بأسمائهم وبياناتهم من الجهات المختصة، لتتم مراجعتها إلكترونياً واستكمال الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى تخصيص أماكن لاستقبال الحجاج من قبل أهاليهم، وكذا من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة، والتي ستوزع عليهم بعض الحلويات والتمور والورود والهدايا، لافتاً إلى تخصيص مواقف للمستقبلين.

خدمات لائقة

من جانبه أوضح خالد حسين مدير خدمات مبنى المطار قائد فريق الحج، أن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، تؤكد الاهتمام بحجاج بيت الله الحرام، وتوفير الخدمات والتسهيلات التي تحقق سلامة عودتهم، ووصولهم إلى أهاليهم سالمين، من دون أي تأخير أو عقبات.

وأكد أن جميع الجهات الحكومية العاملة في المطار، مهتمة بتقديم خدمات تليق بسمعة مطار دبي، وأن فريق العمل المكون من نحو 300 موظف، يبذل جهوداً مضنية في سبيل راحة الحجاج، مشيراً إلى توفير عربات نقل لكبار السن من البوابات وحتى الطائرات، مع وجود عدد من المتطوعين من الجنسين لمساعدة الحجاج وإرشادهم إلى أماكن بوابات الخروج.

جهود

أعلنت اللجنة الطبية التابعة لمكتب شؤون الحج أنها لم تسجل أي أمراض خطيرة أثناء الموسم الحالي بخلاف بعض نزلات البرد وارتفاعات درجات الحرارة وغيرها من الإصابات الاعتيادية في حين ساعدت جهود لجنة الوعظ في توعية الحجاج بتفاصيل المناسك ومستحبات وسنن يوم عرفة والنزول بمزدلفة ليلة النحر والأمور الشرعية المرتبطة بها وكذلك فعلت باقي اللجان الإدارية والإعلامية ولجان التفتيش.