مكتب ولي عهد دبي ينال شهادة آيزو

حقق قطاع الاستراتيجية والتطوير بمكتب سمو ولي عهد دبي إنجازاً عالمياً كأول جهة على مستوى العالم تحصل على شهادة آيزو (ISO 9001:2015) من شركة لويدز ريجستر البريطانية التي تعد إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم وإصدار الشهادات والمصادقة عليها وفقاً لمعايير منظمة «آيزو» الدولية.

وقال سيف بن مرخان الكتبي مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي إن هذا الإنجاز العالمي بكل ما يمثله من معاني السبق والريادة والسعي نحو المركز الأول هو في الواقع استكمال لمسيرة التطوير المؤسسي وتبني النظم الإدارية الحديثة، التي بدأتها قطاعات المكتب واكتمل عقدها بالحصول على الإصدار السابق من الشهادة (9001:2008ISO )، وكذلك حصول المكتب ككل على شهادة الآيزو في نظام أمن المعلومات (27001:2013ISO )، وأن الحصول على هذه الشهادات ليس نهاية المطاف؛ بل هو بداية رحلة التميز المؤسسي وتمهيد لمشاريع تطويرية أخرى كالتقييم الذاتي باستخدام منهجية برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز المطورة من النموذج الأوروبي للجودة (EFQM)؛ الأمر الذي يؤهلنا في المستقبل القريب إن شاء الله للدخول في معترك منافسات البرنامج بفئاته الإدارية والوظيفية.

ومن المشاريع أيضاً إدارة الأداء الاستراتيجية طبقاً لمنهجية بطاقة الأداء المتوازن التي تهدف إلى التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي من جهة وقياس وإدارة الأداء المؤسسي المرتبط بالتخطيط من جهة أخرى، وذلك على أربعة محاور متوازنة: المالية والعمليات والعناية بالمتعاملين وتطوير الموارد البشرية وغير ذلك من المشاريع التي تعتبر درجات على سلم التميز والتحسين المستمر لنظم العمل في المكتب، ومواكبة للمسيرة التي خطها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمؤسسات وهيئات حكومة دبي نحو الريادة والعالمية.

وأضاف ان سلسلة النجاحات والإنجازات هذه، والوصول إلى العالمية تأتي بالاتساق مع التوجيهات المستمرة والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة بخصوص التوجه نحو التميز بصفة عامة وفي مجال التحول الحكومي الذكي بصفة خاصة؛ الأمر الذي يختصر زمن وجهد الحصول على الخدمات ويحقق رضا المتعاملين بل ويفوق توقعاتهم، بما ينسجم مع توجهات الدولة والقيادة الرشيدة من أجل الوصول إلى أهداف الأجندة الوطنية.

وختم بالإشادة بفريق العمل في قطاع الاستراتيجية والتطوير، والذي قام بتطوير وتطبيق النظام خلال فترة قياسية ودون الاستعانة بأية جهة استشارية خارجية، وهو الأمر الذي يؤكد مستوى الكفاءات المتوفرة في مكتب سمو ولي عهد دبي.

منافسة

فيما صرح باسم عبيد المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة لويدز ريجستر البريطانية بأن حصول قطاع الاستراتيجية والتطوير بمكتب سمو ولي عهد دبي على هذا الإنجاز كأول شهادة من نوعها تمنحها لويدز ريجستر على مستوى العالم، يضع المكتب في صلب المنافسة ليس مع بقية دوائر حكومة دبي فحسب، ولكن مع الشركات العالمية التي تعمل على تحديث أنظمة إدارة الجودة لديها.

شروط

استعرضت كارول البرادعي، مدقق رئيسي في الشركة، شروط ومتطلبات الحصول على الشهادة من خلال التقييم والفحص لمتطلبات نظام إدارة الجودة في قطاع الاستراتيجية والتطوير بمكتب سمو ولي عهد دبي وقد اتضح التزام القطاع بتطبيق أعلى وأحدث معايير الجودة.