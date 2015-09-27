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صورة - أندرلخت يستخدم تريزيجيه في دعاية ' لا للتمييز '

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صورة - أندرلخت يستخدم تريزيجيه في دعاية ' لا للتمييز ' صورة - أندرلخت يستخدم تريزيجيه في دعاية ' لا للتمييز '

ظهر المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أندرلخت البلجيكي على غلاف دعاية ناديه لحملة "لا للتمييز" وذلك بعد مشكلته الأخيرة.

وكان تريزيجيه قد نشر صورة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (Instagram) وضع فيها صورة لجمهور أندرلخت ظن أنهم يحييوه لكن كان بها مشجعتين تم مسح وجههما مما تم اعتباره عنصرية ضد المرأة.

وظهر تريزيجيه برفقة 9 من النساء على الغلاف الذي يحمل عبارة "لا للتمييز".

وأعلن أندرلخت أنه بعد أزمة تريزيجيه الأخيرة والصورة "الغير مقبولة" التي نشرها على إنستجرام عقد مؤتمرا صحفيا بحضور سكرتير الدولة لتكافؤ الفرص ووضحا خلاله أن أندرلخت يرفض كافة أشكال التمييز العنصرية.

كما أصدر هذا الغلاف لبرنامج المباراة المقبلة للفريق أمام سنت ترويدينز وسيتم طبع 20 ألف نسخة منها بالإضافة لوضعها على مواقع التواصل الاجتماعي للنادي البلجيكي.

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