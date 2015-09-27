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بالفيديو - صلاح يتألق ويسجل في مهمة إنقاذ روما وجارسيا

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بالفيديو - صلاح يتألق ويسجل في مهمة إنقاذ روما وجارسيا بالفيديو - صلاح يتألق ويسجل في مهمة إنقاذ روما وجارسيا

واصل محمد صلاح النجم المصري التألق مع فريقه روما، ليسجل في فوز كبير على ضيفه كاربي 5-1 في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وشارك صلاح لمدة 90 دقيقة، وتبادل الأدوار مع جيرفينيو على الجناحين خلال المباراة. وتحول لمهاجم مع خروج إدين دجيكو.

واستعاد روما توازنه بعد التعادل مع ساسولو والخسارة من سامبدوريا.

فالفريق دخل المباراة تحت ضغوط امتدت للتكهن برحيل رودي جارسيا مدرب الفريق في حال التعثر مجددا.

ورفع الذئاب رصيدهم إلى 11 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

سجل خماسية روما كونستانتينوس مانولاس في الدقيقة 24، وميراليم بيانيتش في الدقيقة 28، وجيرفينيو في الدقيقة 31، وصلاح في الدقيقة 51، ولوكاس دين في الدقيقة 68.

وجاء هدف كاربي الوحيد عن طريق ماركو بورييللو في الدقيقة 34.

شوط مثير

افتتح كونستانتينوس مانولاس التسجيل لروما من متابعة لكرة فشل دفاع كاربي في تشتيتها.

بعدها مباشرة، أضاف ميراليم بيانيتش الهدف الثاني من ركلة حرة جميلة.

وجاء الدور على جيرفينيو، الذي تابع تسديدة مايكون التي ردها الحارس لداخل الشباك.

دخل كاربي أجواء المباراة بهدف تقليص الفارق عن طريق ماركو بورييللو، الذي قابل كرة عرضية لداخل الشباك.

انتهى الشوط الأول بتقدم روما 3-1.

شوط صلاح

لم ينتظر صلاح طويلا، وشارك في الحفل في بداية الشوط الثاني.

واستغل صلاح خطأ دفاعيا من كاربي ليقطع الكرة ويمررها إلى فرانشيسكو توتي، لينفردا بالمرمى.

سدد توتي، ولكن حارس كاربي زيليكو بركيتش تصدى للكرة التي سقطت أمام صلاح غير المتسلل. ليسكنها الشباك.

استمرت فاعلية صلاح، وعاد النجم المصري ومرر الكرة داخل منطقة الجزاء لزميله جيرفينيو، الذي لعب كرة عرضية إلى لوكاس دين. ليسجل الخامس برأسية متقنة.

وكاد صلاح أن يسجل الهدف السادس لفريقه، واستلم كرة بينية في الدقيقة 73، ليراوغ الحارس زيليكو بركيتش.

وفضل صلاح التسديد من زاوية صعبة، لتتجه تسديدته إلى خارج الملعب.

لتنتهي المباراة بفوز روما 5-1.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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