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اللولب الهرموني وأعراضه الجانبية

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اللولب الهرموني وأعراضه الجانبية اللولب الهرموني وأعراضه الجانبية

الأربعاء 23-09-2015 16:54

من أنواع اللوالب التي تستخدم لمنع الحمل اللولب العادي واللولب الهرموني، وبعضهن يضعن اللولب الهرموني، بفارق زمني معقول بينه وبين الذي سبقه، تصل لسنتين، ومع ذلك تتلخبط الدورة الشهرية، رغم أنها كانت منتظمة قبل وضعه، ويصبن بعصبية زائدة.
المشكلة أنه بعد وضع اللولب، ينزل دم الدورة بني اللون، ويكون أقرب إلى التجلطات. فما المشكلة؟
الدكتورة أميرة العسولي، أخصائية نساء وولادة في مستشفى مبارك، توضح أن اللولب الهرموني له تأثيراته من ناحية تقليل كمية الدم، وبعض الأمراض في بطانة الرحم إلا أنه قد لا يلائم بعض النساء؛ لأن فيه نسبة من هرمون البروجسترون؛ أي أنه سلاح ذو حدين، والأعراض السابقة لا تدعو إلى القلق إطلاقاً، وإذا لم تتحمل السيدة الأعراض الجانبية له فتستطيع رفعه، وتركيب لولب من النوع غير الهرمون، وهذا لا يؤثر على الهرمونات في جسمها إطلاقاً.

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سيدتي