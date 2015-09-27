قوة شخصيتك تحدد نوع جنينك

طبيبة الأسرة الدكتورة عايدة مرزوق عوض، «طب عين شمس»، ترى أن الأمر ليس خرافة كما يبدو؛ لأن هناك أصولاً لهذا المعتقد. وقد كانت الأمهات حين يذهبن لخطبة البنت وتقوم بتقديم القهوة، فهي إذا ما رفعت وجهها نحو العريس وأهله فهي ستنجب له البنات، وغالباً ما تقوم الأم أي الحماة المستقبلية بأن تطلب من ابنها أن يذبح القطة ليلة العرس؛ لكي تخاف منه العروس هذه، وتكسر عينها وتخنع له، وبالتالي يصبح الابن موعوداً بالبنين وهم العزوة والسند.

تشير الدكتورة عايدة إلى أن هذا الاعتقاد يستند إلى حديث شريف وحقيقة علمية كالتالي:

• في صحيح مسلم من حديث ثوبان وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله، والمقصود بذلك أن المرأة التي تكون منكسرة ومستسلمة للرجل كما يفسره العامة فهي تستجيب لحاجته منها، فتنجب ذكوراً، في حين يرى العامة أن المرأة قوية الشخصية والتي من الممكن أن يكون لها شروطها، وما يرضيها أثناء الجماع بحيث تتحكم في الوقت والوضعية فهي شخصية قوية تنجب إناثا؛ لأنها تبحث عن متعتها، فيعلو ماؤها على ماء الرجل.

• عندما يكون الوصول إلى البويضة أسرع؛ يحدث الحمل بأنثى، وبالتالي فالمرأة قوية الشخصية ترى أن المداعبة والملاطفة لن تقلل من شخصيتها وهيبتها أمام الرجل، وأن استسلامها لرغباتها لن يشعر الرجل بتفوقه عليها، فهي لن تتعجل إنهاء الجماع وستسمح له بإطالة المداعبة، وتشاركه في ذلك، وبالتالي فهي تنجب البنات.

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