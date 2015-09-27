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لوازم الحامل بعد الولادة

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لوازم الحامل بعد الولادة لوازم الحامل بعد الولادة

السبت 26-09-2015 02:00

جدَّة ـ سامية خمَّاش

تجهل بعض الحوامل وبخاصة الأُم الجديدة، التي تخوض التجربة لأوِّل مرَّة احتياجاتها واحتياجات جنينها في أول يوم بعد الولادة، وماذا تضع في حقيبة المستشفى. وهنا نساعدها لتحضر كل ما تحتاجه من فترة يوم إلى أربعة أيام في حال كانت الولادة قيصريَّة ما يستدعي مكوثها فترة أطول في المستشفى.
أولاً نبدأ باحتياجات الطفل:
ـ سرير صغير للطفل.
ـ عدد 6 إلى 8 من مفارش المهد القطنيَّة.
ـ 3 بطانيَّات ناعمة متوسطة السماكة.
ـ منشفتان كبيرتان و4 صغيرة.
ـ 10 ملابس داخليَّة للطفل من القطن 100%.
ـ 4 أحزمة للسرة.
ـ 6 جوارب وقفازات.
ـ 4 قبعات.
ـ 10 صدريَّة.
ـ 8 بدلات للطفل.
ـ مجموعة الاستحمام للطفل وتشمل (حوض للاستحمام – الشامبو - الصابون ـ زيت الجسم ـ بودرة الجسم).
ـ مناديل تنظيف مرطبة.
ـ أعواد تنظيف الأذن.
ـ مشط ومقص أظافر.
ـ مسحات طبيَّة.
ـ بودرة السرة.
ـ كريم للتسلخات.
ـ حفاظات مقاس صغير.
ـ ميزان حرارة إلكتروني.
ـ حقيبة من القماش لاحتياجات الطفل.
ـ احتياجات الأم.
ـ 4 جلابيات مريحة واسعة من القطن مزودة بأزرار أماميَّة لتسهيل إرضاع الطفل.
ـ بيجامتان أو ثلاث من القطن.
ـ جوارب مريحة ودافئة.
ـ حمالات للصدر خاصة للرضاعة متوفرة في المحلات المتخصصة مثل مذركير.
ـ مشد للبطن خاص للنساء بعد الولادة.
ـ فوط قطنيَّة للصدر.
ـ فوط صحيَّة.
ـ أداة لشفط الحليب.
ـ منشفة كبيرة للجسم ومنشفة صغيرة للشعر.
ـ شامبو للشعر وجل معقم للاستحمام مثل ديتول أو لايف بوي.
ـ اسفنجة للاستحمام.
ـ صابونة معقمة.
ـ أملاح معقمة تضاف إلى الماء الدافئ للاستخدام النسائي.
ـ روب دافئ ويفضل أن يكون ثقيلاً في الشتاء.
ـ زيت زيتون للأم والطفل.
ـ فازلين.
هذه هي أهم الاحتياجات التي يجب توفرها لكل أم وطفلها مقبلة على الولادة.

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سيدتي