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بمشاركة النني.. بازل يدهس لوجانو بثلاثية

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بمشاركة النني.. بازل يدهس لوجانو بثلاثية بمشاركة النني.. بازل يدهس لوجانو بثلاثية

استفاق بازل سريعا من الهزيمة التي تعرض لها قبل عدة أيام أمام يونج بويز في الدوري السويسري، ليدهس لوجانو يوم السبت بثلاثية دون رد.

واستضاف بازل نظيره لوجانو في ملعب سانت جاكوب بارك لحساب الجولة الـ10 من الدوري السويسري.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني فيها منذ البداية إلى النهاية، وسدد تسديدة واحدة على مرمى لوجانو لكن تصدى لها حارس الأخير.

افتتح بازل أهداف المباراة عن طريق لوكا زوفي في الدقائق 39 و57، قبل أن يضيف بيركير بيارناسون الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وسجل أنتونيني كولينا الهدف الوحيد للوجانو في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة واصل بازل تحليقه في صدارة الدوري برصيد 27 نقطة بفارق ست نقاط عن جراسهوبرز أقرب ملاحقيه.

فيما تجمد رصيد لوجانو عند سبع نقاط يحتل بهم المركز التاسع وقبل الأخير في جدول الترتيب.

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