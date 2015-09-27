الزمالك ضد النجم – بطل مصر عانى أمام منافس يتفائل بمواجهة المصريين عدا الأهلي

يحل الزمالك ضيفا على النجم الساحلي الأحد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، ويأمل أن تختلف مواجهته هذه المرة لفريق مدينة سوسة التونسية عن المرتين السابقتين.

ويطمح الزمالك لبلوغ النهائي القاري الأول له منذ 2002 حين يصطدم ببطل كأس تونس في ثالث مواجهة ستجمع بينهما في التاريخ.

وكانت الغلبة لصالح النجم على بطل الثنائية المصرية في مواجهتهما السابقتين، إذ تأهل على حسابه إلى نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 1999 في الأولى وتفوق عليه في دور المجموعات لدوري الأبطال 2005 في المرة الثانية.

الزمالك ضد النجم

تواجه الفريقان 4 مرات عبر التاريخ، تفوق النجم مرتين وفاز الزمالك مرة كانت على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 1999 بأقدام سامي الشيشيني وعبد الحليم علي ومحمد صبري.

ولم يكن ذلك الفوز كافيا لبلوغ المباراة النهائية بعد تفوق النجم على ملعبه ذهابا بهدفين دون مقابل قبل أن يحصد اللقب على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وعندما تقابلا في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2005 فشل الزمالك في الفوز على ملعبه وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله بعدما سجل للأبيض وائل القباني في الوقت بدل الضائع.

وفاز النجم بمباراة الإياب على ملعبه في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بهدفين لهدف سجله طارق السيد ليتصدر ويجبر الزمالك على المركز الثاني ليصطدم بمواطنه الأهلي في الدور التالي.

المصريون ضد النجم

ويتفوق النجم في إجمالي مواجهاته ضد الأندية المصرية سواء قاريا أو عربيا بالفوز في 7 والخسارة في 5 فقط من إجمالي 22 مباراة.

ولم يكن الزمالك هو النادي المصري الوحيد الذي أطاح به في طريقه نحو الحصول على لقب قاري.

فلقد هزم المقاولون العرب والمنصورة في الدورين ربع ونصف النهائي من كأس الكؤوس الإفريقية 1997 قبل أن يتوج باللقب على حساب الجيش الملكي المغربي.

وحقق أيضا لقبه الوحيد في دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق مصري هو الأهلي حين هزمه 3-1 في إياب المباراة النهائية على استاد القاهرة عام 2007.

ويعد الأهلي هو أفضل الفرق المصرية في مواجهة النجم إذ فاز عليه في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2005 بثلاثية دون رد بتوقيع محمد أبو تريكة وأسامة حسني ومحمد بركات.

وتعادل معه ذهابا وإيابا في دور المجموعات للكونفدرالية العام الماضي ليتصدر مجموعته ويحتل النجم المركز الأخير ويواصل الأهلي مشواره في البطولة، إلى أن حقق اللقب على حساب سيوي سبور الإيفواري.

وستكون مواجهة الزمالك للنجم هي الثانية للأخير أمام فريق مصري هذا العام بعدما فاز وخسر بهدف دون رد أمام الأهلي في دور المجموعات.

فهل يطيح الزمالك ببطل كأس تونس ويتأهل لأول مرة لنهائي الكونفدرالية؟