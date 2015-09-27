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نجمة "سرايا عابدين" تلهمك أجمل الإطلالات العصرية

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نجمة "سرايا عابدين" تلهمك أجمل الإطلالات العصرية نجمة "سرايا عابدين" تلهمك أجمل الإطلالات العصرية

الأربعاء 23-09-2015 13:57

دخلت منذ أعوام النجمة الشابة رزان جمّال عالم التمثيل، من خلال الإعلانات، غير أنها لم تنل شهرتها الحقيقية إلا بعد أن شاركت في مسلسل "سرايا عابدين"، إلى جانب نجوم الدراما العربية، مثل قصي خولي ويسرا. ومنذ ذلك العمل، بدأت الأنظار تتجه إلى النجمة الواعدة، لا بسبب موهبتها الفنية فحسب، بل بسبب أناقتها وإطلالاتها الرائعة أيضاً.
وتعتبر رزان اليوم من أكثر النجمات العربيات أناقة؛ وأسلوبها في الموضة يعتبر من الأكثر تميزاً وعصرية، إلى درجة جذبه أنظار دار "شانيل" Chanel العالمية، التي اختارتها سفيرةً لها في الشرق الأوسط.
وما يميز إطلالات رزان هي أنها مُبتكرة، وبعيدة عن النمطية، من دون مُبالغة أو بهرجة. وهي تختار ملابس ذات نمط شبابيّ مُعاصر، يناسب سنّها، وشخصيتها المرحة. وعلى السجادة الحمراء، تختار رزان أجمل التصاميم، من مختلف دور الأزياء العالمية، مثل: "ايلي صعب" Elie Saab، و لاتتردد أيضاً في اختيار تصاميم مصمّمي الأزياء المحليين الشباب، مثل حسين بظاظا ورامي قاضي.
و تنسّق رزان دائماً أجمل الاكسسوارات مع إطلالاتها، سواء أكانت الاكسسوارات حقائب يد مميزة، أو أحذية أنيقة، أو مجوهرات مُبتكرة.
اخترنا اليوم بعض أجمل إطلالات رزان جمّال في مناسبات مُختلفة، لتختاري منها، و لتستوحي أيضاً إطلالات عصرية رائعة!

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