أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

فساتين سهرة بأكمام طويلة لأناقة رزينة في المناسبات!

Google+ Print
فساتين سهرة بأكمام طويلة لأناقة رزينة في المناسبات! فساتين سهرة بأكمام طويلة لأناقة رزينة في المناسبات!

الخميس 24-09-2015 13:33

تبحث النساء في الوطن العربي بشكل مستمر عن إطلالات أنيقة، تجمع بين العصرية والحشمة. وليس من السهل إيجاد ما يبحثن عنه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بفساتين السهرة، لأن هنالك اتجاهاً كبيراً لدى مصممي الأزياء نحو فساتين السهرة المحافظة والمحتشمة، مع الأكمام الطويلة، وفق ما قدّموا في مجموعات موسم ما قبل خريف 2015-2016.
وقد رأينا في المجموعات تنوعاً كبيراً من حيث التصاميم، والأقمشة، كما الألوان، إذ كان منها الطويل والماكسي كما متوسّط الطول، وكان منها الضيّق والواسع، والعصري والكلاسيكي؛ أما الأقمشة فقد شملت الدانتيل، والساتان، والحرير، والشيفون، والكريب، وغيرها من الأقمشة الفاخرة؛ أما الألوان فشتوية هادئة، ومنها الزهري، والأسود، والأزرق، والفضي، والبيج، والأحمر، والتوتي، والأبيض.

وأجمل هذه الفساتين رأيناها لدى كلّ من "أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta، و"ألكسندر ماكوين" Alexander McQueen، و"ألبيرتا فيريتي" Alberta Ferretti، و"كارولينا هيريرا" Carolina Herrera، و"روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli، و"رالف لورين" Ralph Lauren، و"ماركيزا" Marchesa، "فالنتينو" Valentino، وغيرهم.
اختاري أحد هذه الفساتين، إن كنت مدعوة في العيد إلى مناسبة ضخمة وهامة، لتحصلي على إطلالة فاخرة، كلها أناقة وحشمة ورقي!

سيعجبك أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي