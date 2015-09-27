فساتين سهرة بأكمام طويلة لأناقة رزينة في المناسبات!

تبحث النساء في الوطن العربي بشكل مستمر عن إطلالات أنيقة، تجمع بين العصرية والحشمة. وليس من السهل إيجاد ما يبحثن عنه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بفساتين السهرة، لأن هنالك اتجاهاً كبيراً لدى مصممي الأزياء نحو فساتين السهرة المحافظة والمحتشمة، مع الأكمام الطويلة، وفق ما قدّموا في مجموعات موسم ما قبل خريف 2015-2016.

وقد رأينا في المجموعات تنوعاً كبيراً من حيث التصاميم، والأقمشة، كما الألوان، إذ كان منها الطويل والماكسي كما متوسّط الطول، وكان منها الضيّق والواسع، والعصري والكلاسيكي؛ أما الأقمشة فقد شملت الدانتيل، والساتان، والحرير، والشيفون، والكريب، وغيرها من الأقمشة الفاخرة؛ أما الألوان فشتوية هادئة، ومنها الزهري، والأسود، والأزرق، والفضي، والبيج، والأحمر، والتوتي، والأبيض.

وأجمل هذه الفساتين رأيناها لدى كلّ من "أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta، و"ألكسندر ماكوين" Alexander McQueen، و"ألبيرتا فيريتي" Alberta Ferretti، و"كارولينا هيريرا" Carolina Herrera، و"روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli، و"رالف لورين" Ralph Lauren، و"ماركيزا" Marchesa، "فالنتينو" Valentino، وغيرهم.

اختاري أحد هذه الفساتين، إن كنت مدعوة في العيد إلى مناسبة ضخمة وهامة، لتحصلي على إطلالة فاخرة، كلها أناقة وحشمة ورقي!

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