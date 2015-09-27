اليوم الأول من اسبوع الموضة في ميلانو: من الإغريق إلى الروك أند رول

بدأت فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو للألبسة الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2016 يوم أمس، وبدأت معه ابداعات دور ومصممي الأزياء، وقد شهد اليوم الاول تنوع كبير من ناحية المواضيع والأفكار.

فدار "ألبيرتا فيريتي" Alberta Ferretti اصطحبتنا في رحلة بين ممالك الإغريق، وعبرت من الصحراء ووصلت إلى زمن السبعينيات، فكانت المجموعة أنثوية، مُرهفة وفيها الكثير من الابداع.

أما لدى "غوتشي" Gucci فقد أبدع المدير الابداعي Alessandro Michele في مجموعته الثانية للدار حيث اتجهت التصاميم إلى الناحية الفنية أكثر حيث شكلت الأقمشة مع طبعات الورود، لوحات ابداعية، كما لم تخلُ من هوية الدار التي تمثلّت باللونين الأحمر والأخضر ومن شعار الدار الشهير.

بينما "فيليب بلين" Philipp Plein فكعادته اتجه نحو عالم الروك أند رول الذي يعشق، حيث كان هنالك الكثير من الأقمشة ذات الاحساس المعدني، كما الأقمشة الجلدية والأسلوب المتمرد.

جمعنا لك اليوم أبرز تصاميم اليوم الأول من أسبوع الموضة في ميلانو، شاهديها هنا واختاري الأجمل برأيك.